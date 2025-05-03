HÜDA PAR'dan Gazze İçin Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'dan Gazze İçin Eylem Çağrısı

HÜDA PAR\'dan Gazze İçin Eylem Çağrısı

Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki duruma dikkat çekerek fiil ve eylem zamanının geldiğini belirtti.

03.05.2025 20:09
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, daha sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı'nda toplanan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak pankart ve dövizlerle İnönü Parkı'na kadar yürüdü.

Yapıcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının aralıksız sürdüğünü hatırlattı.

Gazzelilerin ölümle burun buruna yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Yapıcıoğlu, "Mart ayının başından bu yana kapılar kapalı. Hiçbir şekilde gıda, su, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların içeri girmesine izin verilmiyor. Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan zulmün ve soykırımın bir an önce son bulmasını diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zekeriya Yapıcıoğlu, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Dünya, Kudüs, Mısır, Gazze, Son Dakika

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