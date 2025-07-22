HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin, "Tüm siyasi partileri sorumluluk üstlenmeye ve Meclis çatısı altında kurulacak komisyona katkı sunarak süreci kurumsallaştırmaya davet ediyoruz." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu şiddet sarmalının birçok açıdan insanlara acılar yaşattığını, toplumsal huzuru derinden sarstığını söyledi.

HÜDA PAR olarak "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını kıymetli ve desteklenmesi gereken tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ramanlı, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için "geçmişteki yanlışlardan ders alınması ve kararlı adımların samimiyetle atılması" gerektiğini söyledi.

Ramanlı, "Örgütün tasfiyesi yönünde atılan adımların somutlaştığı kritik bir aşamaya gelinmiştir. Sürecin zehirlenmesine yol açabilecek tehdit dili, bölgesel gerilimler ve dış müdahaleler, ciddi bir risk oluşturmaktadır. Suriye'deki gelişmeler ve siyonist terör rejiminin bölgeyi provoke eden tutumu, bu süreci akamete uğratabilecek ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Tüm siyasi partileri sorumluluk üstlenmeye ve Meclis çatısı altında kurulacak komisyona katkı sunarak süreci kurumsallaştırmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Ramanlı, memur annelerin, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışmasına imkan veren düzenlemenin aile bütünlüğünü sağlama adına atılan değerli bir adım olduğunu belirtti. Ramanlı, düzenlemenin sadece memurlarla sınırlı kalmamasını ve tüm çalışan anneleri kapsamasını istedi.