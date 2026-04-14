HÜDA PAR'dan Türkiye'ye İsrail'e Geçiş Yasağı Çağrısı

14.04.2026 16:43
HÜDA PAR Milletvekili Demir, Türkiye'nin hava sahasını ve boğazları İsrail'e kapatmasını istedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'nin hava sahası ile boğazdan geçişlerini İsrail'e ve İsrail ile bağlantılı tüm geçişlere kapatması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin siyonist saldırganlığın hedefinde olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını zaruri bir noktaya taşıdığını ifade eden Demir, Türkiye'nin diğer ülkelere öncülük etmesini istedi.

Demir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının deniz ticareti açısından Türkiye'ye önemli avantajlar sağladığını ifade eden Demir, "Türkiye hem boğaz geçişlerini hem de hava sahasını siyonist İsrail menşeili ve bağlantılı tüm geçişlere kapatmalıdır. Türkiye'de boğazların ve hava sahasının siyonist menşeili geçişlere kapatılması önemli bir adım ve etkin baskı unsuru olacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Demir, "Lübnan yönetimi, bu açık ihlaller karşısında, ABD'nin baskısı ile direnişi silahsızlandırma girişimi karşısında dik bir duruş sergilemelidir." dedi.

Kaynak: AA

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
