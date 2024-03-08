HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İsrail\'in vahşi tutumu karşısında bahane kabul edilemez

Kocaeli'de gazetecilere açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekerek, "Yardım göndermesi gerekenler, İsrail'in siyonist işgal rejiminin bu vahşi tutumu karşısında sanki onlardan izin almak mecburiyetindeymiş gibi bir tavır takınıyor. 'Biz elimizden geleni yapıyoruz fakat İsrail buna müsaade etmiyor' şeklindeki bahanenin arkasına sığınan bir İslam dünyasıyla yüz yüzeyiz. Bu bahane gerekçe kabul edilebilir değildir" dedi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi. Yapıcıoğlu, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, Türkiye'nin 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gideceğini hatırlattı. Son günlerde Türkiye gündeminin yerel seçimden oluştuğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Öyle görünüyor ki olağanüstü bir şey olmazsa seçime kadar da bu böyle devam edecek. Fakat aslında gündemimizde olması gereken konu Gazze. Bize göre oradaki soykırım, katliam devam ettiği müddetçe gündemin birinci maddesi Gazze olmalı" dedi.
"Bahanenin arkasına sığınan bir İslam dünyasıyla yüz yüzeyiz"
Gazze'de 5 ayı aşkın süredir vahşet yaşandığını ve soykırım uygulandığını aktaran Zekeriya Yapıcıoğlu, "Dünyanın gözleri önünde naklen yayınlarda bu suç siyonist terör şebekesi, siyonist katil çetesi tarafından pervasızca işleniyor. 5 ayı aşkın bir süredir her gün oradaki masum insanların, kadınların, çocukların tepesine bombalar iniyor. Son birkaç haftada insanlar sadece bombalarla, kurşunlarla, tank ve top gülleleriyle değil artık ilaçsızlıktan ya da gıdasızlıktan da ölmeye başladı. Beslenemediği için derisi kemiğine yapışmış, adeta canlı bir iskelete dönüşmüş insanlar var. Karadan yardımların içeriye girmesine müsaade edilmiyor. Yardım göndermesi gerekenler, İsrail'in siyonist işgal rejiminin bu vahşi tutumu karşısında sanki onlardan izin almak mecburiyetindeymiş gibi bir tavır takınıyor. 'Biz elimizden geleni yapıyoruz fakat İsrail buna müsaade etmiyor' şeklindeki bahanenin arkasına sığınan bir İslam dünyasıyla yüz yüzeyiz. Bu bahane, gerekçe kabul edilebilir değildir" şeklinde konuştu.
"Açlıktan ölümlerin başladığı bir yere yardım gönderilmesi insanlık borcudur"
Yapıcıoğlu, açlıktan ölümlerin başladığı bir yere yardım gönderilmesinin insanlık borcu olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu borç bütün insanlarındır. Mutlak suretle oraya yardımın gönderilmesi gerekir. Karada Refah Sınır Kapısı'nın önünde 10 binlerce kamyon yüklü bir vaziyette Gazze Şeridi'ne geçmeyi beklerken, o kapıyı açmak yerine Batılı ülkelerin, Amerika başta olmak üzere havadan Gazze Şeridi'ne yardım attığını söylemesi ve attıkları yardımların önemli bir kısmının da denize düşmesi, hatta sınırın öteki tarafına, işgal edilmiş topraklara düşmesi trajikomik bir durumdur. Yapılması gereken şey bir an önce Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılarak, oradaki insanlara yetecek miktarda gıda, su, ilaç, enerji, yakıt, ihtiyaç hissedilen bütün maddelerin bir an önce oraya gönderilmesi gerekir. Dediğim gibi bu bütün insanlığın bir borcudur."
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan boykot çağrısı
Temmuz ve ağustos aylarında Paris'te olimpiyat oyunları düzenleneceğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını işgal etmesinden sonra üzerinde hak iddia etmesi ve aralarındaki savaşın başlamasından sonra Rusya Federasyonu uluslararası pek çok spor organizasyonundan men edildi. Rus sporcular, o organizasyonlara katılınca Rusya adına değil, şahıslar adına katılabiliyor. Biz buradan önümüzdeki temmuz ve ağustos aylarında Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları başta olmak üzere uluslararası bütün spor organizasyonlarından Gazze'deki katliam, soykırım suçu devam ettiği müddetçe soykırımcıların ve bu soykırımı alkışlayanların men edilmesi gerektiğini söylüyoruz ve bütün dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Eğer uluslararası olimpiyat komitesi böyle bir karar almazsa, eğer uluslararası futbol, basketbol, voleybol, bütün spor branşlarında bu soykırımcıları organizasyonlardan men etmezse diğer ülkeleri bu organizasyonları boykot etmeye çağırıyoruz" dedi. - KOCAELİ
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İsrail'in vahşi tutumu karşısında bahane kabul edilemez - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?