Sandık başında pusulayı düşüren Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyunun rengi belli oldu - Son Dakika
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Sandık başında pusulayı düşüren Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyunun rengi belli oldu

28.05.2023 12:32

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı. Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun bu sırada hangi adaya oy verdiği görüldü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı. Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

"RABBİM HAYIRLI OLANA BİZLERİ ULAŞTIRSIN"

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli. Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir. Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın."

Sandık başında pusulayı düşüren Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyunun rengi belli oldu

OY PUSULASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun bu sırada hangi adaya oy verdiği görüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Gültekin Saday: kk ya atmış olsa idi sen gör kızılca kıyameti Cevap Yaz 68 6 Yayından Kaldır
  • mert çelik: zarf kapalı olarak kabınden cıkılır dussede acılmaz,bu sankı kasıtlı gıbı Cevap Yaz 94 15 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bilerek ten yapmıştır Cevap Yaz 57 7 Yayından Kaldır
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Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandık başında pusulayı düşüren Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyunun rengi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandık başında pusulayı düşüren Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyunun rengi belli oldu - Son Dakika
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