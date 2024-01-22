 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki İsrail zulümlerini gündemden düşürmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki İsrail zulümlerini gündemden düşürmeyeceklerini söyledi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Edremit ilçesinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki İsrail zulümlerine dikkat çekerek, belediyecilik anlayışlarından bahsetti. Yapıcıoğlu, ayrıca diğer siyasi partilerin gündemlerini eleştirerek, HÜDA PAR'ın insan merkezli belediyecilik anlayışını vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze\'deki İsrail zulümlerini gündemden düşürmeyeceklerini söyledi
22.01.2024 - 23:55,
Abone Ol

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugün adaylarımızı tanıtacağız, belediyecilik anlayışımızla ilgili birkaç kelam edeceğiz ama Gazze bu durumdayken, siyonist İsrail zulümlerine devam ederken biz bu meseleyi gündemimizden düşürmeyeceğiz." dedi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen HÜDA PAR Aday Tanıtım Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı.

Toplantıya katılan Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Filistin'de katliamların ve soykırımın devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Yaşanan bu vahşetin karşısında başka şeyler konuşmak içimizden gelmiyor. Evet bugün adaylarımızı tanıtacağız, belediyecilik anlayışımızla ilgili birkaç kelam edeceğiz ama Gazze bu durumdayken, siyonist İsrail zulümlerine devam ederken biz bu meseleyi gündemimizden düşürmeyeceğiz. Zulmü duyurmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Gündemden düşürmemeliyiz, çünkü katliamlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Çizdikleri dairenin etrafında dönüp dursunlar"

Halkın gündeminde geçimin, siyasetin gündeminde de seçimin olduğunu ifade eden Yapıcoğlu, emekli maaşlarının yükseltilmesini istediklerini aktardı.

Yerelde hizmet odaklı bir siyasetin yapılması gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Peki seçime hazırlanan partilerin gündeminde ne var? Bazıları hizmet odaklı bir şeyler söylüyor ama özellikle ana muhalefet partisi yine bildiğiniz gibi. Onların gündeminde ne var? Önce Genel Başkanları (CHP Genel Başkanı Özgür Özel), mecliste yaptığım bir konuşmada parti programımızı göstermiştim. Programımızı görenler bilir. Bayrağımızın rengindendir. Oradan bir başladı, benden bahsederken 'Elinde hilafet yeşili bir parti programı' dedi. Bir işaret fişeği çakıldı. Arkasından Tevhid bayrağına yönelik saldırılar. Yine bildik numaralar. 'Rejim elden gidiyor' yaygaraları. Çünkü heybede bir şey yok."

"Kendi tabanlarını konsolide etmeleri, bir araya getirmeleri, safları sıklaştırmaları gerekiyor." diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Nasıl yapacaklar? 'Ellerinde yeşil bayrak olanlar' ya da 'Parti programlarının rengi yeşil olanlar var ya bunlar gelirse sizin yaşam tarzınıza müdahale edecekler', 'Sizi bilmem nerelere götürecekler', 'Orta Çağ'a götürecekler.' Zırcahil. Orta Çağ kavramının Avrupa için geçerli olduğunu, İslam'ın Orta Çağ'ının olmadığını da bilmiyor. Kendi tarihine, kültürüne yabancı, kendi milletine tepeden bakan bir zihniyet. Batıdan tercüme fikirleri papağan gibi tekrarlıyor, bununla da aydın geçiniyor. Biz onlara kulak asmayacağız. Onlar zaten bulmuş bulacağını. Onları kendi haline bırakın. Çizdikleri dairenin etrafında dönüp dursunlar. Yeri geldiğinde elbette onların cehaletlerini, çapsızlıklarını yüzlerine vurmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz."

Belediyecilik anlayışlarının insan merkezli olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "Hizmet üreteceğiz. Parti programımızı hazırlarken önce insan dedik. İnsan onurunu korumak, maddi ve manevi yönden kalkındırmak, hizmetin en iyisini sunmak için yola koyulduk. Siyasetimizin insan merkezli, hedefimizin de adaleti gerçekleştirmek olduğunu yola çıktığımız günden bu yana söylüyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından HÜDA PAR'ın Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehdi Oğuz, Bitlis Belediye Başkan adayı Cengiz Karakaya ve Ağrı Belediye Başkan adayı Muhammet Arif Yılmaz ile bazı ilçelerin adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail, Gazze, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki İsrail zulümlerini gündemden düşürmeyeceklerini söyledi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki İsrail zulümlerini gündemden düşürmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement