HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın zulüm altındaki Müslümanlara hayır ve bereket kapıları açmasını diledi. Yapıcıoğlu, Gazze'nin durumunu anlatarak, insanların ölmeye başladığını belirtti. Ayrıca, seçimlerle ilgili olarak da millete düşman olanlara oy verilmemesi gerektiğini vurguladı.

21.03.2024 23:11
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Milletin düşmanı olanlara, yalancı olanlara oy vermeyin, kime veriyorsanız verin kardeşim." dedi.

Partisinin kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katılan Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, ramazanın, iftar saatlerinde yiyecek ve içecek bir şey bulamadığı için iftar edememiş başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün Müslümanlara hayır ve bereket kapıları açmasını diledi.

Yapıcıoğlu, 167 günün geride kaldığını, on binlerce şehit, 70 bine yakın yaralı, harap olmuş bir Gazze'nin bulunduğunu ve 2 milyarlık İslam aleminin yeterli yardım ulaştıramamasından dolayı ramazan ayında bile açlıktan, ilaçsızlıktan insanların ölmeye başladığını anlattı.

Gazze'nin bir okul olduğunu ve orada yaşayan insanların fedakarlık, direnme, vatan savunması, iman, teslimiyet ve tevekkülün ne olduğunu öğrettiğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Onlar çok güzel öğretmenlik yaptılar. Fakat biz iyi bir öğrenci olamadık ve sınıfta kaldık. Biz kendimize yanalım. Allahu Teala, 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz' diyor. Onlar ölümsüzlüğe ulaştılar ama biz nefes alan, yürüyen, canlı gibi görünen ölüler, bizi kim diriltecek? Gazze'nin bu hali bize halen bir ruh üfleyememişse, bizi ayağa kaldıramamışsa, biz ne zaman ayağa kalkacağız? Biz ne zaman dirileceğiz? Bunun üzerine uzun uzun düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanana kadar 3,5 milyon şehit verdiğini, Sovyetler ve ABD'nin Afganistan'da milyonları katletmesine rağmen kaybettiğini belirten Yapıcıoğlu, İsrail'in de gerçekte savaşı kaybettiğini ve dünyada gittikçe yalnızlaşacağını söyledi.

-"Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin de kime veriyorsanız verin???????"

Konuşmasını 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili sürdüren Yapıcıoğlu, genel seçimler öncesi kendilerine yönelik haksız eleştiri yapan Millet İttifakı ortaklarının bugün de kendilerini hedef aldıklarını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yalancılıkla suçlayan Yapıcıoğlu, vatandaşların her şeyin farkında olduğunu ve sandıkta gereken cevabı vereceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirine komşu olan, aynı mahallede, aynı sokakta yaşayan, aynı marketten alışveriş yapan, aynı toplu taşıma aracını kullanan insanlarımız farklı siyasi partilere oy verebilirler. Siyasi tercihleri farklı olabilir ama seçimden sonra da bunlar birbirleriyle komşu olmaya, birbirleriyle alışveriş yapmaya, birbirleriyle akraba olmaya devam edecekler ve biz bütün milletimize şunu söylüyoruz. Üç oy için ya da bir koltuk için sizi birbirinize karşı kışkırtan, kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı bir dil kullananlara pirim vermeyin. Onlar bugün ortalığı kızıştırıp seçimi kazanmak istiyorlar. Yarın bir gün seçim bittikten sonra yan yana oturup belki kahkahayla gülecekler. Sizin birbirinize o sert çıkışlarınız ya da düşmanca tavırlarınız, Allah muhafaza etsin, kavganız sizin yanınıza kar kalacak. Demedi demeyin. Milletçe bizim şunu yapmamız lazım. Bu bir seçimdir, biz savaşa gitmiyoruz. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakipleridirler. Kim kendi siyasi çıkarı için milleti birbirine düşman kamplarına bölmeye çalışıyorsa o bu milletin tamamına, 85 milyon millete düşmandır. Düşmanlık yapıyorlar ve bütün vatandaşlara şunu söylüyorum. Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin de kime veriyorsanız verin. Milletin düşmanı olanlara, yalancı olanlara oy vermeyin, kime veriyorsanız verin kardeşim."

Dua edilmesiyle son bulan iftar programına, İl Başkanı Serdal Özer, Belediye Başkan Adayı Ayetullah Uyar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin - Son Dakika

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