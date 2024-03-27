HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Siyasette Provokatif Dil Kullanılmamalı

Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasette provokatif dil kullanıldığını belirterek, hiçbir siyasetçinin oy için toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtma hakkına sahip olmadığını söyledi.

Yapıcıoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gündemlerinin siyasetin dili ve değişmez gündemlerinin ise Gazze olduğunu vurguladı.

Siyasetin dilinin çok sert olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Provokatif bir dil kullanılıyor. Aşağıya doğru indikçe bu sertliğin artma ihtimali güçleniyor. Herhangi bir siyasetçi, parti lideri, sözcüsü, temsilcisi ya da herhangi bir aday, fazladan 3-5 oy almak için ya da çok arzuladığı koltuğa oturmak veya arkadaşını oturtmak için toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtma hakkına sahip değildir. Bugün sizi birbirinize karşı kışkırtmak isteyenler, seçim bittikten sonra belki tekrar yan yana oturacaklar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler. Belki beraber çay-kahve içecekler ama siz kavga ettiğiniz, küstüğünüz komşunuzla komşu olmaya, iş arkadaşlarınızla aynı yerde çalışmaya devam edemeyebileceksiniz. O yüzden bu dile prim vermeyin, bu provokasyonlara gelmeyin." diye konuştu.

Siyasetin sadece provokatif bir dil değil, insanları provoke etmek için kuyruklu yalanların da söylendiği bir sahne haline geldiğini aktaran Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Siyaset aldatma ve yalan üzerine kurulmamalıdır. Maalesef türlü türlü yalanlar, her gün üzerine bir şeyler daha ilave edilmek suretiyle sadece seçim kazanma, fazladan birkaç oy alma gerekçesiyle peş peşe sıralanabiliyor. Yalan ve talan siyaseti artık sona ermelidir. En çok da talan yapanlar, dikkatleri başka taraflara çekmek üzerine adete 'cambaza bak' oyunu sergiliyorlar, rakip siyasi partilere iftiralarda bulunmak suretiyle yalanları peş peşe sıralıyorlar. Bunun en son örneklerinden biri İstanbul'da gördük. Üst üste dizilen para desteleriyle kuleler oluşturdular resmen ama bunları konuşturmamak için başka başka şeyler konuşuyorlar. En son da milletin başka derdi yokmuş gibi içkili mekanların yokluğundan bahsediyorlar. Millet geçim sıkıntısındayken içkili mekanların yokluğundan dem vuruyor bir partinin geçici genel başkanı."

Yerel seçimlerde hizmetlerin konuşulması gerektiğini ancak konuşulmadığını belirten Yapıcıoğlu, vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilenmek gerektiğini ve bu sorunlara çözümlerin konuşulması gerektiğini, kendilerinin de bu şekilde siyaset yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'de "Hamas bir terör örgütüdür" diyenlerin tamamının İsrail'in ekmeğine yağ sürdüğünü ve İsrail'in borazanlığını yaptığını ifade eden Yapıcıoğlu, İsrail'e tepki gösterdi.

Pek çok partinin oy oranında ciddi düşüşler olacağını aktaran Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de DEM Parti gibi görünüyor. Şimdiye kadar o partinin çizgisinde siyaset yapanlara ya da o partilere oy verdiğini söyleyip de artık oy vermeyeceğini söyleyen önemli bir kitle var. İstanbul'da kendi adayları var ama o partinin tabanının ne kadarı kendi adayına oy verir, ne kadarı başka bir partinin adayına verir bilemem. Birisi siyaset yapıyorsa ikircikli bir şekilde, 'mış' gibi görünmeden, neyse onu ortaya koymalıdır. Bazı ilçelerde aday göstermediler ve kendi arkadaşlarını CHP'nin meclis listelerinden aday gösterildiklerini yavaş yavaş söylüyorlar. Bunu kamuoyu takdir edecektir."

Yapıcıoğlu ile beraberindeki partililer, daha sonra Gaziler Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.