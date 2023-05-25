Meclis'te yemin edip etmeyecekleri tartışma konusu olan HÜDA PAR'dan açıklama: Herkes gibi gider yeminimizi ederiz - Son Dakika
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Meclis'te yemin edip etmeyecekleri tartışma konusu olan HÜDA PAR'dan açıklama: Herkes gibi gider yeminimizi ederiz

25.05.2023 15:20

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Sekreteri, 28'inci dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri destekle Gaziantep'te AK Parti listesinden milletvekili seçilen Şehzade Demir, Mardin Öğretmenevi'nde açıklamalarda bulundu.

"KASITLI OLARAK HÜDA PAR'I HEDEFE KOYDULAR"

Milletvekilliği yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade eden Demir, "Batının bütün stratejisi, CHP ve yerel kripto unsurla ile birlikte Türkiye'nin yeni yüzyılına hükmetmek. Böyle bir planları vardı ancak HÜDA PAR buna çomak soktu, bunu bozdu. HÜDA PAR'ın değişmeyen, taviz vermeyen stratejisi ve anlayışıyla siyasetin merkezinde olmasının, onların stratejilerine ne kadar büyük zarar verdiğini gördükleri için, kasıtlı olarak Erdoğan'dan ziyade HÜDA PAR'ı hedefe koydular. HÜDA PAR'ın duruşuyla ne kadar büyük mağlubiyet aldıklarını ortaya koyuyor. Bütün manipülasyonları bundan dolayıdır" dedi.

"HERKES GİBİ GİDER YEMİNİMİZİ EDERİZ"

Açıklamasının devamında yemin tartışmalarına de değinen Demir, "Kasıtlı kriz çıkarmaya ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. 28 Mayıs ikinci tur seçimi öncesi hükümetin düşmesini ve kaos çıkmasını istiyorlardı. Çünkü malum bütün bakanlar milletvekili seçildi. Eğer bakanlar Mecliste yemin etselerdi, filli olarak vekil olmuş olurlardı ve bakanlık düşerdi. Bundan nemalanmaya çalıştılar fakat tutmadı. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Meclis'te yemin edip etmeyecekleri tartışma konusu olan HÜDA PAR'dan açıklama: Herkes gibi gider yeminimizi ederiz - Son Dakika


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