HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, gençlere evlilik desteği kredisinin artırılmasını istedi

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan 150 bin liralık faizsiz kredi miktarının artırılmasını istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığını, dünyanın ise bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Dünyada, kimi çevrelerin İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Demir, Türkiye'de de bazı kesimlerin bu çalışmaları yaptığını ifade etti. Demir, "Vahşeti meşrulaştırmaya çalışan her kim varsa, arkasındaki mason yapılanmasıyla beraber bağlantıları deşifre edilmeli, buna yönelik tedbir alınmalı." diye konuştu.

Bulgaristan Parlamentosunun, okullarda LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi kabul ettiğini hatırlatan Demir, atılan adımın Türkiye için de örnek olmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan 150 bin liralık faizsiz krediyi hatırlatan Demir, desteğin deprem bölgesinden başladığını diğer bölgelerde henüz uygulanmaması nedeniyle birçok gencin evliliğini ertelediğini söyledi. 150 bin liralık kredi miktarının yetersiz kaldığını ifade eden Demir, "Kredinin miktarı artırılmalı, bu destek gençlere hibe olarak sunulmalı." dedi.

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid sonrası kurulan geçici hükümetin başına Muhammed Yunus'un geldiğini belirten Demir, geçici hükümetin kurulması ve baskıların ortadan kalkmasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.