HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, emekli aylıklarının ve asgari ücretin yükseltilmesini istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, emekli aylıklarının ve asgari ücretin insan onuruna yaraşır şekilde yükseltilmesini istedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çalışanların büyük kısmının asgari ücrete mahkum olduğu için gündemde yer aldığını ve tartışmalara neden olduğunu öne sürdü.

Üretimin kahrını çeken işçilerin alın terinin karşılığının verilmesini isteyen Ramanlı, "Asgari ücretin, bir ailenin insani yaşam standardına yetecek bir ücret olarak belirlenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

SSK, Bağkur ve memur emeklisi aylıklarının da güncellenmesini istediklerini dile getiren Ramanlı, "Emeklilerimize reva görülen, çocuk harçlığı niteliğindeki aylığın insan onuruna yaraşır bir rakama yükseltilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ramanlı, bütçeden faize aktarılan paranın da sorgulanması gerektiğini savunarak, kaynakların verimli kullanılmasının kalıcı çözüm olacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye "ölüm kustuğunu" ve 20 binden fazla insanın hayıtını kaybettiğini dile getiren Ramanlı, insanlığa karşı suç işleyenlerin Türkiye'de yargılanabilmelerinin yolunun sadece Adalet Bakanlığı'nın talebiyle yapılabildiğini, bunun için Meclis'e de yetki verilmesini istedi. Ramanlı, insanlığa karşı suçlarda rol üstlenen çifte vatandaşların kamuoyuna duyurulup haklarında işlem yapılması için kanuni düzenleme talep ettiklerini aktardı.