HÜDA PAR: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu

HÜDA PAR: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, yeni ve sivil bir anayasa gerekliliğini dile getirdi.

30.09.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Kilis'te gazetecilerle görüştü.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Demir, tüm illeri gezdiğini ve basın mensupları ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ülke gündeminin sıcak ve siyasetin hareketli olduğunu kaydeden Demir, halkın sorunlarını çözen bir siyaset anlayışına sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu bütün siyasi partiler ortaya koyuyor. Türkiye bir defa yeni bir anayasa yapıp yapmayacağını net olarak ortaya koymalıdır ve bu anayasanın yeni mi? yoksa eskinin devamı mı olması konusunda da net bir tavır sergilemelidir. Bu noktada maalesef henüz bir netlik yok. Fakat bizim parti olarak duruşumuz nettir. 1982'de cunta yönetimi tarafından dayatılan anayasanın artık yürürlükten kaldırılması, yepyeni, sivil, adil, kuşatıcı ve Türkiye'de yaşayan 85 milyonun tamamının 'işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasaya şiddetle ihtiyaç var. Bunun yapılması için de parti olarak her türlü desteği vereceğimizi beyan ediyoruz."

Kilis'in yaklaşık 13 yıldır Suriyelileri ağırlayan ve onlara ev sahipliği yapan önemli bir şehir olduğunu aktaran Demir, "Biz ilk günden beri Suriye meselesinin barışçıl bir yolla çözülmesini ve güvenli dönüş şartlarının oluşturularak, Suriyeli kardeşlerimizin kendi memleketlerine kendi istekleri ile dönmelerinin sağlanması gerektiğini ifade ettik. Halen Suriye'de o şartların tam değil kısmen oluştuğunu biliyoruz. Kilisli kardeşlerimizden bu mesele suhuletle bitene kadar ve güvenli dönüş şartları oluşana kadar biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de bir soykırım yaşandığını vurgulayan Demir, "İsrail Gazze'yi yok etmek istiyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin insan katledildi. Şimdi aynısı Lübnan'da yapılmaya çalışılıyor. İslam ülkeleri sessiz ve duyarsız kaldığı için saldırıların İslam ülkelerine de sıçraması güçlü bir ihtimal. Çünkü İsrail'i durduracak hiçbir güç şu an yok. Arkasında duran Amerika, İngiltere, NATO ve buna sesiz kalan Avrupa ülkeleri maalesef bu katliamın alt yapısını oluşturan ülkeler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Şehzade Demir, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Gazze, kilis, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement