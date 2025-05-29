Hudutlarda Yasa Dışı Geçişlere Müdahale - Son Dakika
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Politika

Hudutlarda Yasa Dışı Geçişlere Müdahale

29.05.2025 11:43
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MSB, son haftada 156 kişi yakalanırken, 1184 kişi engellendi. Yılbaşından beri toplam 2335 kişi yakalandı.

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MSB: Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 156 kişi yakalandı, 1184 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

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MSB: 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 335, engellenen kişi sayısı da 34 bin 811 oldu.

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MSB: Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132, Menbiç bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

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MSB Kaynakları: (Suriye'deki son gelişmelere ilişkin) DEAŞ terör örgütü ile mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekat Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alınması doğrultusunda, Suriye Yeni Hükümetinden Koordinasyon Biriminin Şam/Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık.

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MSB Kaynakları: (Suriye'deki son gelişmelere ilişkin) Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere Suriye hükümeti ile iş birliği içinde müsaade edilmeyecektir.

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MSB Kaynakları: (Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonuna (SAFE) dahil olmasına ilişkin) Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda AB tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar Avroluk fon sağlanmasını öngören SAFE Tüzüğü 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi'nde kabul edilmiştir.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hudutlarda Yasa Dışı Geçişlere Müdahale - Son Dakika

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