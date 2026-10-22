Hulusi Akar, Meclis Başkanı düzeyinde ilk Lüksemburg heyetini kabul etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Lüksemburg'un Meclis Başkanı düzeyinde Türkiye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, bunu önemli bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin NATO'ya 70 yıldan beri üye olduğunu, yaklaşık 70 yıldır da Avrupa Birliği'ne girmek için beklediğini ifade eden Akar, duygusal davranmayıp NATO ve Avrupa için yapılabilecekleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hulusi Akar, son 10 yıl içerisinde 4 milyon Suriyeliyi Türkiye'de misafir ettiklerini dile getirerek, "Bu konuda Avrupalı dostlarımız çok coşkulu konuşmalar yaptılar somut destek konusunda maalesef biraz yavaş gittiler. Bunların hepsinin farkındayız bunlara takılmadan ülkemizin ve NATO'nun güvenliği için yapılacak ne varsa yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Wiseler de bu sene Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 80. yıl dönümünü idrak ettiklerini anımsatarak, dünyada değişen koşulların yaşandığı bir dönemde olduklarını ve Lüksemburg'un başka ülkelerle ortaklığını geliştirmek üzere fırsatlar aradığını, ülkelerinin ilişkilerine yeni ivmeler kazandırmak istediklerini söyledi.

Savunma konusunun Lüksemburg için de çok önemli olduğuna dikkati çeken Wiseler, "Toplu savunma faaliyetlerinin gerekli olduğu, barışın bazı sınamalardan geçtiği dönemlerde yaşıyoruz. Bu noktada NATO ittifakının cevap vermesi gereken yeni güvenlik tehditleri var. Bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi alanındaki çalışmalarını geliştirmek istediklerini ifade eden Wiseler, şöyle konuştu:

"Lüksemburg olarak ordumuz çok büyük bir ordu değil. Bu nedenle Fransa gibi Belçika gibi ülkelerle birlikte ortak olarak çünkü harp alanında yapabileceklerimiz sınırlı olduğundan ordularla işbirliği yapmamız lazım. Bu da bizi tabii sahada etkili hale getirecek."