TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde \'yapamayız\' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı

Sakarya'da düzenlenen 'Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış' konferansına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, savunma sanayiindeki başarılarından bahsederek Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının önemini vurguladı. Ayrıca, terörle mücadelede elde edilen başarıları ve Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine bakışını da aktardı.

24.04.2024 18:29
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Sakarya'da düzenlenen 'Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış' konferansına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Savunma sanayiinde yüzde 80'lere geldik. Uçağımız, tankımızı, İHA ve SİHA'mızı yapacak hale geldik. Biz TSK'nın gücüne her zaman muhtacız bunun için savunma sanayi çok önemlidir. Cin şişeden çıktı, artık bizim savunma sanayiinde, 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı" dedi.

'Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış' isimli konferansa konuşmacı olarak katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar burada gençlere, Türkiye'nin milli savunma stratejilerini, güvenlik politikaları ve ülkenin savunma alanındaki güçlü yanları hakkında bilgiler aktardı. Hukuk Fakültesi'nin Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta Akar, İsrail- Filistin arasındaki savaşa değinerek Türkiye'nin izlediği politikalar hakkında bilgiler verdi. Akar, "Devletlerin iki temel hedefi var biri devletin bekası diğeri insanlarının refahı bunun için büyük ve güçlü ülke diyerek çalışmalarımızı gece gündüz demeden yaptık. Şu anda yaptığımız çalışmalar neticesinde uluslararası alanda özne halinde geldi. Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız ise tüm dünya oldu" dedi.

"Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü"

Terör hususuna değinen Akar, "Biz terör meselesini ortandan kaldırmak için çözüm süreci başlattık ama gerçek teröristler bunun peşini bırakmamak için azgınlaştılar. Bunun üzerine ise 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren bugünkü yapmakta olduğumuz operasyonlar başladı. Dağlarda hava saldırılarıyla teröristler çukurlara gömüldü, barınaklar yıkıldı. Mehmetçik karşısında dağlarda duramayanlar illerde ve ilçelerde halkı siper ederek çukur kazıp bir yere varacaklarını zannettiler. Mehmetçikler sadece ve sadece teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüler. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra artık bu ordu bir şey yapamaz denildiği bir noktada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları gerçekleşti ve en sonda da Bahar Kalkanı yapmak suretiyle göçü engelledik. Teröristlerin hevesleri de kursaklarında kaldı ve onları destekleyenlerin de eylem yapmasına müsaade etmiyoruz. 4 bin 500 DEAŞ'lı Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından etkisiz hale getirildi ve diğer tarafta da PKK ve YPG bunların birbirinden hiçbir farkı yok bunlar tamamen uluslararası oyunlar isimleri değiştirmek suretiyle kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar bunda biz müsaade etmiyoruz. Biz kimseyi dininden, renginden dolayı ayırt etmedik, edemeyiz böyle bir yetkimiz yok bizim inanç olarak. Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar kardeştir, 85 milyon biriz, tek yumruk ve tek yüreğiz. Bunun da en güzel kanıtı biz yüz yıllarca beraber yaşadık, ekmeğimizi bölüştük, kız aldık, kız verdik bu alçaklar ortaya çıkıp aramıza fitne sokuncaya kadar ve en değerli olanı da Cumhuriyeti berber kurduk, teröristlere ve darbelere karşı beraber durduk bununda kanıtı şehitliklerdir" diye konuştu.

"Bu savaş değil; bir tarafta nükleer silah dahil her şey var diğer tarafta sapan taşları var"

İsrail ve Filistin arasındaki savaşa değinen Akar, "Filistin konusu çok konuşuldu ve bu savaş değil bir tarafta nükleer silah dahil her şey var diğer tarafta sapan taşları var. Oradaki insanların direnişini, masum insanların katledildiğini görün. 6 ay geçti orada direniş devam ediyor oradaki vatandaşlar bu yapılan zulme karşı çıkıyor. Bu durum artık katliamı aştı etnik temizliğe, soykırıma doğru gidiyor ve bunu da kimse görmek istemiyor. Rüşvetle, tehdit ve şantajla bazı yönetimler susmakla beraber birazcık aklı ve vicdanı olan bütün insanlar ayakta" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayiinde 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı"

Savunma sanayi hakkında konuşan Akar, "Savunma sanayiinde yüzde 80'lere geldik. Uçağımız, tankımızı, İHA ve SİHA'mızı yapacak hale geldik. Biz TSK'nın gücüne her zaman muhtacız bunun için savunma sanayi çok önemlidir. Savunma sanayi konusunda üniversitelerimiz, vakıf şirketlerimiz, özel sektör ve kamu büyük bir azimle çalışıyor. Cin şişeden çıktı, artık bizim savunma sanayiinde, "Yapamayız" dediğimiz tek bir şey bile kalmadı. Bunu sadece kendimiz için değil dostlarımız, müttefiklerimiz için onların da haklı davalarını desteklemek için ihtiyacımız var. Nereye giderseniz gidin herkes Türkiye diyor Bunun bir övüncü birde sorumluluğu var bu çerçevede bizim daha çok çalışmamız lazım. Bu memleket bizim kimse kendini ötekileştirmesin tarihte başarılarımız var ilham alacağız, sıkıntılarımız var ibret alacağız. Bu millet, bu vatan, bu bayrak bizim dolayasıyla 85 milyonun tek yumruk olarak bu istikamette çalışmasıyla inşallah başaramayacağımız iş, görev yok" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde 'yapamayız' dediğimiz tek bir şey bile kalmadı - Son Dakika
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