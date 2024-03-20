İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul\'da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde vatandaşlara seslendi. Kurum, "Bu şehirde yeterli taksi yok. Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak görmüyor, taksiyi rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul'da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum'un yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saclı, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Tarık Karataş, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum'a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum miting sonunda vatandaşlara karanfil verdi.
"Bayrampaşa'nın her kadının da Nene Hatun'un asaleti var"
Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Atila Başkanım buranın yarınları için, gençlerimiz için bir mücadele ortaya koydu. Atilla Başkan'dan aldığı bayrağı İlknur Başkanım çok daha yukarılara taşıyacak. Biz geçmiş 5 yılda buraya İBB'nin hiçbir hizmetinin yapılmadığı anlayışını 31 Mart'ta sonlandırıyoruz. Ben Bayrampaşa'ya aşığım. Ben Bayrampaşa'ya sevdalıyım. Sizlere bakınca bu sevdanın karşılıksız olmadığını görüyorum. Bayrampaşa'nın her kadınında Nene Hatun'un asaleti var. Karşılaştığımız her gencimizin yüzünde cesareti, yiğitliği, mertliği gördük. Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın yanında yüzde 53 oranıyla dağ gibi durdunuz. Bu desteği 31 Mart'ta da taçlandırmak için gece gündüz mücadele ediyorsunuz" dedi.
"64 kilometre metro yaptık dediler, 17 kilometresini bile güç bela yapabildiler"
İstanbul'un son 5 yıldır fetret dönemi yaşadığını dile getiren Kurum, "Kulakları İstanbul'a kapalı, gözleri İstanbul'a bakmayan, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde heba edildi. Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize bırakıyorlar ama İstanbul'da adlarıyla yaşayacak tek bir eser bırakmadan gidiyorlar. Yani şu güzel Bayrampaşa'ya, benim güzel İstanbul'uma; trafik çilesinden, dönüşüm derdinden başka bir şey bırakmadılar. Her yere pankartlar astılar, davulla zurnayla duyurdular. 64 kilometre metro yaptık dediler, 17 kilometresini bile güç bela yapabildiler. Bizim dönemimizde başlanan projeleri teker teker iptal ettiler. İstanbul tarihine, metro hattına hafriyat döken yönetim olarak geçtiler. Bırakın hafriyat dökmeyi açtığımız tünellere beton döktüler. Bugün, metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu" şeklinde konuştu.
"İstanbul'da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar"
İstanbul'un ulaşımla ilgili sorunlarından bahseden Murat Kurum, "Metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün, İETT otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor. Halk otobüslerimize bakım bile yapamıyorlar. Öyle arka odalarda balya balya para saymayı biliyorlar, esnafın üç kuruş alacağını ödemiyorlar. Ben geçen otobüs esnafıyla beraberdim. Esnafın 1-2 milyon alacakları var. Sonra da yolda otobüs arıza yapıyor, yanıyor. Sen esnafın parasını ödemezsen otobüse nasıl bakacak? Sen İstanbul'un kaynaklarını balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak? Bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Bu şehirde yeterli taksi yok. Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak görmüyor, taksiyi rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul'da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar. Kurmuş oldukları makamları mevkileri peşkeş çekmeye, İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcamaya çalışıyorlar. İstanbul'un önündeki en büyük engel CHP'li İBB yönetimidir. Bu kardeşiniz, 1 Nisan'dan sonra bu şehrin metro hattını 5 yıl içinde iki katına çıkaracak. Metrobüsü, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar uzatacak. Yapacağımız 122 km'lik tünellerle, bu şehrin trafiğini yerin altına alacağız. Bu şehrin her yerine 250 bin araçlık otoparklar yapacağım" dedi.
"Deprem günü mecliste İstanbul'un deprem sorunu görüşülürken, bunlar CHP'yi dizayn etmeye çalıştılar"
"Bilim adamlarımız deprem geliyor diye feryat ediyor" diyen Kurum, "Her gece milyonlarca İstanbullu annemiz, deprem korkusuyla sabahlıyor. İstanbullular artık, yeni yuvalarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Milletin beklentilerini bunların verdiği vaatlerle gerçekleştirmediğini şu koca 5 yılda gördük. Çünkü Büyükşehir, yapması gereken kentsel dönüşüm projelerini yapmıyor. Biz hatırlatınca da ya inkar ediyorlar, ya da verdiği vaatleri hatırlamıyorlar. Bunlarda bol bol çalıştay var ama kentsel dönüşüm yok. Bunlarda reklam var, algı var ama yeni yuva yapmak yok. Bunlarda, yandaşlarına arka odalarda rant bölüştürme var ama depreme hazırlık yok. Deprem günü mecliste İstanbul'un deprem sorunu görüşülürken, bunlar arka odalarda zoom toplantıları üzerinden CHP'yi dizayn etmeye çalıştılar. Bunların ne yaptığını tüm İstanbul gördü. İstanbul'un her yerinde 173 bin konutu nasıl dönüştürdüysek, 650 bin konutu da dönüştüreceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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