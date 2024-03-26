Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajda duygusal anlar yaşadı

Politika

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremzedelerle ilgili röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, belediye başkan adaylarının da yoğun mesaisi devam ediyor. Son olarak Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CNNTürk ekranlarına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANI UĞRADI, SELFİE ÇEKTİRİP KAYAĞA GİTTİ"

Gündemine bakanlığı döneminde yapılan çalışmaları alan Kurum, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek, " Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu, 2 saat içinde oradaydık. Yarı zamanlı belediye başkanı uğradı, selfie çektirip kayağa gitti. Ben oradaydım. Sokaklarda günlerce çalıştık. Konutlarımız teslim edildi, vatandaşlarımız orada yaşıyor. Antalya'da yangınlarda orayı CHP yönetiyordu, 1 tane konut yapmadılar. Bütün köylerde sözlerimizi tuttuk. Her şehirde bir eşimiz dostumuz var. Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. O zaman 'yapamazlar' dendi. İzmir'de vatandaşımız bizi çevirip 'ben CHP'liyim sizi tebrik ederim' diyor. Bunlar çalışarak oluyor. Bu hatırlamamanın hesabını vatandaşımız sandıkta soracak." dedi.

CANLI YAYINDA DUYGUSAL ANLAR

Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılanlar için inşa edilen konutları teslim alan vatandaşlarla yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı. Video sonrası reklama gidilirken, Kurum'un gözlerinin dolduğu görüldü.