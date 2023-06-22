İmamoğlu, "Belediyeleri kaybedebiliriz" uyarısı yaptı: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açıyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu, "Belediyeleri kaybedebiliriz" uyarısı yaptı: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açıyoruz

22.06.2023 13:45

Seçimlerin ardından CHP'de "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladığı günden bu yana gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan bir toplantı düzenledi. Konuşmasında değişime direnmenin toplumla aradaki mesafeyi açtığını belirten İmamoğlu, "Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarı şansı kalmaz" ifadelerini kullandı.

Görevindeki 4 yılını tamamlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 4 yılda kazandırdıklarını 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıldönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyuna anlattı.

"TOPLUM BİZDEN ESASLI BİR DEĞİŞİM BEKLİYOR"

Seçimin ardından CHP'de "değişim" ateşini yakan isim olan İmamoğlu, "Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz. Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz" diye konuştu.

"İÇİNDE OLDUĞUMUZ TABLO SADECE BİR SEÇİM YENİLGİSİ DEĞİLDİR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Ne yazık ki, cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Türkiye, milli iradeye dayalı yönetim fikri zayıflamış, toplumsal kesimler arasındaki kutuplaşma derinleşmiş, adalete güven tükenmiş halde. Bu haliyle ülkemiz demokratik dünyadan uzaklaşmış bir durumda. Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir.

"SADECE VİTRİNİMİZİ VE SÖYLEMİMİZİ DEĞİŞTİRMEK YETMEZ"

Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz. Türkiye muhalefetini buradan çıkarmak, CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır. Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmemiz en acil ve en hayati ihtiyaçtır. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez. İdeolojik politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle, toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla güncellemeliyiz.

"DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ"

CHP'yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor. Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır. Toplum muhalefetin genelinden bir yenilenme ve dönüşüm beklemektedir. Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zarurettir.

"SİZİN DESTEĞİNİZ, İRADENİZ VE EMEĞİNİZLE İSTANBUL DEĞİŞTİ"

Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz. Tarih geçen yüzyılda CHP'ye Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü yüklemişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğu yüklüyor. Bu görevden kaçamayız, kaçmayacağız. İstanbul'da değişimi gerçekleştirdiğiniz ve 4 yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıktığınız için sizlere ve tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz, iradeniz ve emeğinizle İstanbul değişti. Sizlere, bu eşsiz şehre ve "Durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar" diyen Atatürk'e layık bir yönetici olabilmek benim için en büyük onurdur.

YORUMLAR (12)
  • Mehmet Yavuz: KEKREM KOLTUK GİTTİ. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: tiyatrolar bitmez chp de imamoglu imambayıldı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: İNŞALLAH dersini verecegiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İmamoğlu, 'Belediyeleri kaybedebiliriz' uyarısı yaptı: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açıyoruz - Son Dakika


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