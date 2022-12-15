Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası dünya basınında geniş yankı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. İmamoğlu, dava sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı. Karar dünya basınında da yer aldı.

Associated Press haber ajansı da hapis cezasıyla ilgili haberinde " Türkiye'nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

The Wall Street Journal gazetesi, İmamoğlu kararını "Erdoğan'ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı'na iki yıldan uzun süre hapis cezası" başlığıyla paylaştı. Haberde, "Anketler, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'ı seçimde yenebileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Bloomberg de kararı, "Erdoğan'a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede" başlığıyla duyurdu.

Reuters'ın ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pek çok kişinin korktuğu gibi: Bir İstanbul mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor ve İmamoğlu temyize gidebilir. Türkiye'de seçimler 2023 baharında yapılacak" dedi.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul'un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi" yazdı.

Reuters, haberinde "Türkiye'de mahkeme, Erdoğan'ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi" ifadelerini kullandı.