İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor

30.03.2022 15:14
İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bizim birebir yaptığımız analiz çalışmaları da karşımıza çıkan sayı, 200 bine yakın binadır. Bina, daire demiyorum. Bu çok net. Bundan kaçamayız." ifadelerini kullandı.

Deprem ve kentsel dönüşüm meselesinin eşgüdümlü olarak yürütülmesine dair hazırladıkları raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduklarını aktaran İmamoğlu, söz konusu çalışmayı dileyen kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR ŞEKİLDE SİYASETİN MALZEMESİ OLDU"

Kendisinden önce konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in halkın da sürecin içine katılması yönündeki sözlerine katıldığını kaydeden İmamoğlu, "Ne yazık ki 99 depreminden sonra Türkiye'mizde, milletimizin aklına, kentsel dönüşüm denince para kazanmak geliyor. Ve ne yazık ki, kentsel dönüşüm deyince, 'Bir daireme kaç daire alırım' mantığı öne çıkıyor. Yani şöyle bir bakış yok: 'Ben, çürük dairemi nasıl yapabilirim? Yerine bir daireyi nasıl var edebilirim? Cebimden en az parayı nasıl çıkartırım' da desin; ona da razıyız. Ama öyle bir mantık oluştu, oluşturuldu. Burada A, B, C, Dkurumlarını suçlamıyorum. Bütüncül olarak hepimiz kusurluyuz. Bir şekilde siyasetin de malzemesi oldu? Yine A,B, C partilerini konuşmuyorum; hepimiz kusurluyuz" diye konuştu.

"200 BİN BİNA RİSK ALTINDA"

"Artık çözümü konuşmalıyız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Çözüm kısmında da kesinlikle olağanüstü şeffaf, herkesin elini taşın altına koyduğu bir mekanizmayı var etmeliyiz. Bu iş büyük bir meseledir. Ve İstanbul için konuşuyorum.

'Her şehirde 6306 geçerlidir' diyemezsiniz. İstanbul, bu işin başka bir noktasıdır. İstanbul, başka bir yerdir. Ve İstanbul'da deprem meselesi -Allah göstermesin, geçimden versin diyelim- geldiği gün ekonomik kaybının, bu memleket adına bir milli güvenlik sorunu olacak derecede kayıp yaratma riski vardır. Bizim yaptığımız son araştırmalara göre, 200 bine yakın bina, orta ve ağır risk taşımaktadır. Geçmişte çok değerli çalışmalar oldu. Ama bizim birebir yaptığımız analiz çalışmaları da karşımıza çıkan sayı, 200 bine yakın binadır. Bina, daire demiyorum. Bu çok net. Bundan kaçamayız.

"MİLLET BİZİ SORGULAR"

İBB'nin deprem ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarından örnekler veren İmamoğlu, şunları söyledi:

Burada kurumsal anlamda verilen her türlü görevi öneminin farkındayız. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, beraberce bu görevleri tamamlayalım. Yoksa burada kalır da 5 yıl sonra yine bir rapor için toplanırsak, vallahi millet bizi, haklı-haksız kötü anlamda sorgular diye düşünüyorum. Ve o bakımdan ben de bu çalışmaların titizlikle takipçisi olacağımı ifade edeyim. Gerçekten amacımız, gözbebeğimiz olan bu kentin, sağlıklı bir süreci yaşamasıdır.

"AFETİN SİYASETİN KONUSU OLMAYACAĞINI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

Afetin siyaseti olmayacağını, en yüksek tonda, bazen feryatla söylemek zorundayız. Ve bunu başarmak zorundayız. Bu sorumlulukla bugün bu koltuklarda oturuyor. İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi, memleketimiz için milli bir seferberliktir. 3-4 binanın bir şehirde yarattığı kaosu Elazığ'da da, İzmir'de de çok yakın tarihte gidip canlı canlı izledik. Allah muhafaza. Bu şehri Allah korusun. Bu şehir, bize emanet.

"İBB'DE İRAP'A ÖZEL BİRİM KURULACAK"

İstanbul'un kendi coğrafyası için de teminat olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Yanı başımızdaki bir savaşın çözümünde bile, barışın olgunlaşmasında bile İstanbul en önemli aktör. O bakımdan sorumluluğumuz bu kendi dayanıklılığı, bu kentin yaşamsal sürdürülebilirliği ve kalitesi. Bizim için sadece milli değil, aynı zamanda dünyaya karşı da bir sorumluluğunun altını çizmek isterim. Bu anlamda İBB'de İRAP'la ilgili bir birim kurulacağını ifade edeyim. Ve bunun sürekli takipçisi olacağımın altını çizeyim" dedi.

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor - Son Dakika


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