İBB İşten Çıkarma ve İşe Alma Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Politika

İBB İşten Çıkarma ve İşe Alma Rakamları Açıklandı

İBB İşten Çıkarma ve İşe Alma Rakamları Açıklandı

Yusuf Ziya Yılmaz, İBB'nin 3 bin 487 işten çıkarma, 9 bin 125 işe alma yaptığını belirtti.

09.12.2024 17:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "1 Nisan'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 487 kişiyi işten çıkarmış, 9 bin 125 kişiyi işe de almış. Bunlar herhalde o kent uzlaşısı kapsamında ittifak içerisinde oldukları siyasi hareketlerin, siyasi partilerin kontenjanından oluşan rakamlardır diye düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hemen ardından tüm illerde seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Seçimin ardından tüm illeri kapsayan bir çalışma başlattıklarını anlatan Yılmaz, "Her siyasi partide belirlenmesi gereken bir yol haritası vardır. Ancak AK Parti bu yol haritasını çok kısa sürede belirler, durum değerlendirmesi yapar." diye konuştu.

Belediye başkanlarının 1 Nisan itibarıyla hemen işe koyulduğunu dile getiren Yılmaz, AK Parti hareketinin bir "hizmet hareketi" olduğunu bildiklerini ve o bilinçte davrandıklarını söyledi.

Muhalefetin ne yaptığını da takip ettiklerini aktaran Yılmaz, "Muhalefetin bu heyecanla, bu hizmet vizyonuyla hiç alakasının olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Muhalefetin geçtiğimiz 5 yıl ve 7 aylık süreç içerisinde en ön plana çıkan hizmetleri konserler oldu. Konserleri, onların yapmış oldukları işleri gölgelemek için ön plana çıkardığımızı söylemiyoruz. Ama onlar ağustos böceği gibi konserlerle meydanlarda eğlenmeyi, hizmet etmeye tercih ettiler. Bunun örneklerini İstanbul ve Ankara'da gördük." dedi.

"3 büyükşehrin toplam borcu 337 milyar lira"

Yusuf Ziya Yılmaz, geçen 5 yıl ve 7 aylık süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 13 milyar lirayı, Ankara'nın ise 2 milyar 129 milyon 590 bin lirayı konserlere harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 487 kişiyi işten çıkarmış, 9 bin 125 kişiyi işe de almış. Bunlar herhalde o kent uzlaşısı kapsamında ittifak içerisinde oldukları siyasi hareketlerin, siyasi partilerin kontenjanından oluşan rakamlardır diye düşünüyoruz. İzmir geçtiğimiz 7-8 ayın içinde 1054 kişiyi işten çıkarmış, 2 bin 285 kişiyi işe almış. Denizli 930 kişiyi işten çıkarmış bunun yerine 1179 kişiyi işe almış. Ankara 661 kişiyi işten çıkarmış. Bu işten çıkarmalar emeklilik tarihi geldiği için veya kendi rızasıyla giden kişilerden oluşmuyor. 4 bin 390 kişiyi geçtiğimiz 7 ay içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi işe almış."

Belediyelerin borçlarına da değinen Yılmaz, 3 büyükşehrin toplam borcunun 337 milyar lira olduğunu bildirdi.

SGK'ye en fazla borcun İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu aktaran Yılmaz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK borcu 9,6 milyar lirayla en yüksek rakamı oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcu 8,4 milyar lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 5 milyar lira borcu bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, İstanbul, Politika, Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

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