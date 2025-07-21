İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 17'ye Ulaştı - Son Dakika
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Politika

İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 17'ye Ulaştı

21.07.2025 09:19
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek, 17'si yakalandı.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

- İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da yapılan operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 KATLI BİNADA BALKON ÇÖKTÜ; BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Baran AKKAYA/ İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tahliye edilen bina mühürlendi. Belediye ekiplerinin alacağı karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı binanın balkon kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalar, zemin katta bulunan marketin tentesine ve önünde park halinde olan 34 FGN 596 plakalı otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi. Belediye ekiplerinin yarın alacağı karot örneği doğrultusunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

'BİR SES GELDİ, BALKON ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ'

Olay anını anlatan Fatih Karabey, "Marketteydim, tam çıkıyordum. Burak Bey arkamdan geliyordu, ben bir adım öndeydim. Arkamdan bir ses geldi, balkon üzerimize çöktü. Herhangi bir uyarıcı ses duymadık, bir anda çökme oldu. Yoğun bir cadde burası, Allah'tan kimseye bir şey olmadıö dedi.

'İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ KÖŞELERİNDE CANLI BOMBA GİBİ BİNALAR VAR'

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk ise, "Binada kullanılan demir cinsi eski, yani tırtıksız. Bu tür yapılar taşıma kapasitelerini yitiriyor. Geçen yıl Mayıs ayında yaşanan olayda olduğu gibi, kendi ağırlığını taşıyamayan köşelerde çökmeler meydana geliyor. Bu tarz yapılar İstanbul'un çeşitli köşelerinde adeta canlı bomba gibi duruyor. Her gün can ve mal kaybı riski taşıyorö diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Olay, Son Dakika

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