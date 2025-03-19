İBB soruşturmasında iki belediye başkanı daha gözaltında - Son Dakika
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Politika

İBB soruşturmasında iki belediye başkanı daha gözaltında

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İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gözaltına alındı. Şahan ve Çalık'ın evlerinde polisler tarafından arama yapıldı.

19.03.2025 08:47  Güncelleme: 08:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu gözaltına alınırken yaptığı açıklamada, "Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.

ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

CHP'de "Para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.

"KENDİMİZİ MİLLETİMİZE EMANET EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, "Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." dedi.

İBB soruşturmasında iki belediye başkanı daha gözaltında

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Murat Çalık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmasında iki belediye başkanı daha gözaltında
İBB soruşturmasında iki belediye başkanı daha gözaltında

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