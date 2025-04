İBB Yolsuzluğu ve CHP Sorumluluğu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "İBB soruşturmasının başlamasından en son safhasına kadar tüm aşamalarda emin olun ki birinci sorumlu Cumhuriyet Halk Partililerdir. Yargı kendisine gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine harekete geçmiş, yani görevini yapmıştır." dedi.

İnan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ülkede yatırım ortamını güçlendiren adımlar sayesinde güven ikliminin her geçen gün pekiştiğini belirten İnan, enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını, makro dengelerin yeniden yerli yerine oturduğunu ifade etti.

İnan, Menemen'in İzmir'de hizmet anlayışıyla fark yarattığını dile getirerek, önceki dönemde maaş ödeyemeyen Menemen'de ilçenin kaynağını sadece ilçe için kullanan bir belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi.

Menemen Belediyesinin CHP zihniyetiyle yönetildiği dönemde personel maaşlarını ödeyemediğini, yolsuzluk ve iç hesaplaşmalarla anıldığını ifade eden İnan, "Menemen Belediyesi AK Parti ile buluşmadan önce bu kurumun hali neyse şimdi aynı manzarayı İstanbul'da görüyoruz. Menemen'de 2021 senesinde yolsuzluk ve hırsızlık konuşulurken 2025 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde aynı konuların gündem olduğunu görüyoruz. Nasıl Menemen'de o gün elini bu işlere bulaştıranlar, gözünü yetimin, kimsesizin hakkına, hukukuna dikenler adalet karşısında hesap verdiyse bugün İstanbul'da rüşvetçiliğe bulaşanlar, İstanbul'a hizmet için kendine emanet edilen parayı çalanlar da elbette hukuk önünde hesap verecekler." diye konuştu.

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Menemen'e davet ederek, "Gelin Menemen'den ders alın. Belediye başkanlığınız ders alsın. Bir senedir Bursa'da, Afyon'da, Denizli'de üretmiş oldukları hiçbir icraat yok. İzmir'in belediyelerine girmiyorum bile. Şovla, sloganla sosyal medya makyajıyla belediye asla yönetilmez." dedi.

"CHP'nin ne yapmak istediğinin farkındayız"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen İnan, şöyle devam etti:

"İBB soruşturmasının başlamasından en son safhasına kadar tüm aşamalarda emin olun ki birinci sorumlu Cumhuriyet Halk Partililerdir. Yargı kendisine gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine harekete geçmiş, yani görevini yapmıştır. Ana muhalefet partisinin kendi iç meselelerini örtmek, İstanbul'da patlayan yolsuzluk barajının önünü tıkamak için ülke gündemini esir almak istediğinin de farkındayız. CHP'nin ne yapmak istediğinin farkındayız. Eteklerinin neden tutuştuğunu, niçin bu kadar hırçınlaştıklarını, neyi saklamaya ve neyi yargıdan kaçırmaya çalıştıklarını da çok çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisindeki panik havasının sebebi skandalın boyutlarının farkında olmalarıdır. Artık şunu net bir şekilde görebiliyoruz, CHP yönetimi suç örgütünün parti içindeki uzantılarının da etkisiyle gerilim siyasetini bir müddet daha sürdürmek niyetinde. Soruşturma derinleşip, pislikleri ortaya saçıldıkça suç bastırmak için daha fazla saldırganlaştıklarını da görüyoruz."

İnan, anarşiyle sokakları teslim alınan Türkiye'nin çok eskide kaldığını dile getirerek, "Bir ana muhalefet liderine İngiliz yardakçılığı asla ama asla yakışmaz. Bu milletin emeğiyle büyümüş, yerli ve milli ekonomimizi boykot etmek ana muhalefetin işi değil, 100 sene önce işgalci kuvvetlerin adeta çıkarına çalışan milli mücadele düşmanlarının dışarıya yaranma pratikleridir. Bu pratiklerin bugünkü yansıması Özgür Özel'de yer almaktadır." dedi.

Son günlerde İstanbul'da depremler yaşandığını belirten İnan, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı. İnan, İzmir'in de deprem açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, "Son İzmir depreminden sonra deprem konutlarını çok hızlıca hayata geçirmiş bir iktidarız. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye hızlıca destek olmuş bir iktidarız. Konut konusunda şu an gerçekten dünyada eşi bezi görülmeyen bir çalışma orada yürütülüyor. Bu konuda da şehrimiz için ne yapılacaksa işbirliğine hızlıca hazırız." diye konuştu.

"Asli olarak İzmir Körfezi'nden sorumlu olan kurum Büyükşehir Belediyesidir"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnan, hükümete yönelik "İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunda bir şey yapmadı" eleştirilerini kabul etmediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde eski ve mevcut başkanların körfezle ilgili vaatlerini yerine getirmediğini ifade eden İnan, "Asli olarak İzmir Körfezi'nden sorumlu olan kurum Büyükşehir Belediyesidir. Biz de burada üzerimize düşen ne varsa... Sonuçta körfez hepimizin değeri." dedi.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından İzmir'e eşit hizmet edilip edilmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün CHP İzmir İl Başkanlığı yapan arkadaşımız için söylüyorum, yoğun bir kooperatif mağdurları vardır. Bunlar bize ulaşmaktadır ve bu kooperatif sürecini organize eden vatandaşlara proje olarak sunan da Cumhuriyet Halk Partililerdir. Bir an önce el birliğiyle bu kooperatif skandalını halletmeleri ve mağdurların bu konudaki kayıplarını telafi etmeleridir. CHP İzmir'de geçirdiği son 25 senede hiçbir zaman İzmir'in her bir ilçesine eşit davranmadı. Siyasi eğiliminden dolayı bazı ilçelerini cezalandırdı. Özellikle her konuda Menemen Belediyesini zorlu süreçlere tabi tutuyorlar ama biz iktidar olarak Menemen Belediyemizin yanındayız."

İnan, belediyelerin SGK borcuyla ilgili soru üzerine de SGK'nin siyasi parti ayırt etmeksiniz belediyelere yardımcı olduğunu kaydetti.