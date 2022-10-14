Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi - Son Dakika
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Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi

14.10.2022 11:20

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, konuk olduğu televizyon kanalında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, o esnada yanında duran bayrağın rüzgarın aniden şiddetlenmesi sonucu üzerine devrilmesiyle zor anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Ergani AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek milletin geçmişte çok zorluklar yaşadığını, hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını anlattı. Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

BİR ANDA DEVRİLDİ

Gezi sonrasında yerel kanalların ortak yayınına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda rüzgarın azizliğine uğradı. Konuşmasını yaptığı sırada rüzgarın aniden şiddetlenmesi ile yanındaki bayrak Bakan Soylu'nun üzerine devrildi.

KONUŞMASINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Üzerine bayrak devrilmesi sonucu kısa süreli şaşkınlık yaşayan Bakan Soylu, ardından gülümseyerek bu yayın kazasını geçiştirmeye çalıştı. Ekipten iki kişinin bayrağı yeniden kaldırması ile Bakan Soylu açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.

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Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi - Son Dakika
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