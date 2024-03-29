İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu: Huzur ortamını devam ettirmeliyiz - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu: Huzur ortamını devam ettirmeliyiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu: Huzur ortamını devam ettirmeliyiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Van'da yaptığı konuşmada, bölgedeki en büyük değerin huzur olduğunu belirterek, bu huzur ortamını devam ettirmenin önemine vurgu yaptı. Karaloğlu, ayrıca yerel seçimlerde en iyi adayları seçmenin önemine dikkat çekti.

29.03.2024 13:42  Güncelleme: 14:21
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Ülkede, şehirde, mahallede, ailede huzur olmasa neye yarar. Onun için şu anda bölge insanının en büyük değeri yakaladığımız huzurdur. Bu huzur ortamını mutlaka devam ettirmemiz lazım." dedi.

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Karaloğlu, Erciş ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2009 -2013 yılları arasında Van'da vali olarak görev yaptığını anımsattı.

Depremlerin yaşandığı 2011'de tüm sıkıntıları hep birlikte omuzladıklarını anlatan Karaloğlu, "Vatandaşımızla omuz omuza, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, o günkü bakanlarımızın büyük desteği ve milletvekillerimizin büyük çabalarıyla tam bir yılda yeni bir Van inşa ettik." diye konuştu.

Karaloğlu, önceki 2 seçimde Erciş'ten bekledikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, Şimdi 2 seçimin de acısını çıkaracak, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefamızı tazeleyecek bir fırsatımız var. Pazar günü sandığa gittiğinizde bir taraftan kendinize önümüzdeki 5 yıl için hizmet edecek belediye başkanınızı seçerken, diğer taraftan da 2 seçimdir yapmış olduğumuz hatayı düzeltmek için bize fırsat verdiği için Rabb'imize hamdederek oyunuzu kullanın. Eğer size hizmet edenlere, size değer verenlere değer vermezseniz Allah elinizdeki nimetleri de alır. Onun için bu seçim o seçim demek lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci'nin milletvekilliği, bakan yardımcılığı yaptığını ve parti genel merkezinde önemli görevler yürüttüğünü dile getiren Karaloğlu, Çiftci'nin şimdi tekrar millete hizmet etmek için yetki istediğini aktardı.

Karaloğlu, kalan süreyi çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Eşinize, dostunuza, köylünüze, mahallelinize, tanıdıklarınıza meseleyi iyi anlatın. Daha önce farklı partilere oy vermiş olabilirsiniz ama bu bir yerel seçim, kendinize en iyi hizmeti edecek başkanı seçme seçimi. Onun için bu seçimde en iyi adayları bulup, onları belirleyip, onlara yetki vermek lazım." şeklinde konuştu.

Bölgede huzurun hakim olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede hizmetin de yatırımın da özgürlüklerin de huzurun da temin edicisi biri var; Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Birileri miadı dolmuş tartışmalarla, çözülmüş problemler sanki hiç çözülmemiş duruyor gibi gündeminizi meşgul ederek sizin kafanızı karıştırmak istiyor. Şu anda bölgedeki en kıymetli varlığımız huzurdur. Ülkede, şehirde, mahallede, ailede huzur olmasa neye yarar. Onun için şu anda bölge insanının en büyük değeri yakaladığımız huzurdur. Bu huzur ortamını mutlaka devam ettirmemiz lazım. Nasıl devam ettireceğiz? Pazar günkü seçim aslında bölgedeki huzuru devam ettirmek için bir anahtar. Zannetmeyin ki geçmişte sizin huzurunuzu bozanlar, sizi çatıştırmak, ayrıştırmak için mücadele edenler bu heveslerinden vazgeçtiler. Onlar yine pusuda bekliyorlar. Eğer onlara fırsat verirseniz yine sizi huzursuz etmeye devam ederler. Huzur ortamını korumanın yolu da pazar günü oy verirken yanlış yapmamaktır."

AK Parti Erciş Belediye Başkan aday Çiftci ise önemli bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Erciş için huzur ve hizmet istiyoruz. Erciş halkının yarınları için yola çıktık. Şehrimizi hak ettiği yere ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart akşamı Ercişliler olarak bir olacağız ve ilçemize bayramı yaşatacağız." dedi.

Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu'nu ziyaret eden, esnafla bir araya gelen Münir Karaloğlu'na, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray eşlik etti.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu: Huzur ortamını devam ettirmeliyiz - Son Dakika

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