İçişleri Bakan Yardımcısı Şırnak\'ta Gençlerle Buluştu

Politika

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kent meydanında bulunan bir kafede gençler ile buluştu.

Bakan Yardımcısı Aktaş, gençlik buluşmasında, gençlerin talep ve sorunlarını dinledi. Şırnaklı gençler ata yadigarı olan Şırnak bastonunu Bakan Yardımcısı Aktaş'a hediye etti. Gençlik buluşmasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile birlikte, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak il başkanı ve parti yöneticileri katıldı. Burada gençlere hitap eden Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türk-Kürt ayrımı yapmaya çalışanlar amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını belirterek, "Kürtlerin devleti vardır, var olacaktır ve ilelebet olacaktır. Kürtlerin devleti de Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, "Sayın Bakanımız 2017'de Şırnak'a atandığında ben o zaman Ankara'daydım ve o zaman içimiz kan ağlıyordu. Bir taraftan memleketimizin düştüğü o durum, diğer taraftan bizim il kaygımız vardı. Sayın Bakanım o zaman vali olarak halkın arasına girdiği zaman Şırnaklı biri olarak bizlerin gönüllerini okşadı ki, inanın çoğu zaman yürüdüğü zaman ben arkadaşından gözyaşı döktüm. Çünkü kötü günde bir insana, bir yerleşim yerine Şırnak gibi her bakımdan düşmüş bir topluma babalık yaptı.

Şu meydana geldiğim zaman kara kara düşünüyordum. ya rabbim bu yükün altından nasıl kalkacağız. Ama sayın valimizin o zaman dönemin milletvekili Rizgin Birlik Bey, il başkanımız ve tüm arkadaşlarımız ile beraber Şırnaklı hemşerilerimiz ile el ele vererek Ankara'dan istediğimizi kopardık" ifadelerini kullandı.

"Şırnak 40 yıl bölücü örgütün saldırılarına maruz kaldı"

2017-2019 yılları arasında Şırnak'a vali olarak atandığını ifade eden Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ilk geldiği zamanlarda Şırnak'ın çok kötü bir görüntüsü olduğunu belirterek, "2017'de Şırnak'a geldiğimde Şırnak çok kötü bir görüntü veriyordu. Çok kötü bir ortamdı maalesef. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki Şırnak yaklaşık 40 yıl bölücü terör örgütünün saldırılarına maruz kaldı, yıkımlarına maruz kaldı ve çok sayıda insanımızı kaybettik, canlarımızı kaybettik, kanımızı akıttık, çok ağır bedeller ödedik. Ama hamdolsun askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız el ele verdik, omuz omuza verdik büyük bir mücadeleyi ortaya koyduk ve sizlerin de tabi ki desteği ile PKK terör örgütünü Allah'ın izni ile bu topraklardan kazıyıp attık. Çok çok az oranda faaliyetleri söz konusu olabilir ama inşallah onu da çok kısa sürede tamamı ile temizleyeceğiz ve Türkiye'nin Türk insanının gündeminde PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak. Güvenlik kuvvetleri bu mücadeleyi verirken, sizlerde Şırnak insanının ben bunun birinci elden şahidiyim bu mücadeleye sonuna kadar omuz verdiniz. Çok asil bir duruşu ortaya koydunuz. Bunun en son ve örgüt açısından yıkıcı en vurucu hamlesi ise 2019 yerel seçimler oldu. O zaman siz Şırnak halkı bir araya geldiniz el birliği yaptınız ve Mehmet Yarka başkanımızı Şırnak Belediye Başkanı seçtiniz. Ondan önce devletin Şırnak insanına, Şırnaklı vatandaşlarımıza hizmet için gönderdiği paraları maalesef örgütün uzantısı parti ve onun temsilcileri, onların buradaki sözde yöneticileri bu kaynakları Şırnak insanına yatırım yapmak yerine dağa aktarıyorlardı, örgütsel faaliyetlere aktarıyorlardı. Ama Mehmet Başkanımız belediye başkanı seçildikten sonra o kaynakları son kuruşuna kadar Şırnak'ın iyiliği için, Şırnaklı hemşerilerimizin geleceği için harcadı ve hamdolsun ki bu 5 yıllık süre içerisinde çok çok modern örnek bir şehir ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın gençler ile buluşmasının önemli olduğunu ifade eden Şırnaklı genç Ebubekir Tatar, "Bakan yardımcımız sağ olsun geldiler, sorularımızı aldılar. Bize umutlu güzel cevaplar verdiler. Bizi çok mutlu etti gelmeleri böyle gençler ile tek tek, bire bir sohbet etmeleri, bizimle konuşmaları ilgilenmeleri gerçekten gurur verici. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak gençliğinin bugün buraya gelerek huzuru seçtiğini ifade eden gençlerden Mehmet Bilir ise, "Bugün bakan yardımcımızın gençler ile buluşması gerçekten güzel bir gelişmeydi. Gençliğimin tamamını Şırnak'ta yaşamış bir genç olarak, 36 yaşındayım ve 36 yıl boyunca aslında bizim beklentimiz buydu. Devlet yetkililerinin bizzat gençleri muhatap alarak sorunlarını dinlemeleri, onlar ile ilgilenmeleriydi. Sağ olsun bakan yardımcımız bugün birebir gençler ile buluştu. Taleplerini dinledi ve taleplerine yönelik çok güzel müjdelerde verdi. Verdiği mesajlar çok netti. Şırnak gençliği huzura sahip çıktı. Bunu seçimde de göstermiş oldu. Yeni dönemde de bunun emarelerini verdi bugün. Çünkü hınca hınç doluydu burası. Hem aşağıda yapılan organizasyon da hem bugün ki meydan buluşmasında gençler burayı doldurdu. Bu aslında huzur ortamına, yakalana bu güven ortamına sahip çıktıklarını gösteriyor. Şırnak gençliği artık kötü anılarla, kötü günler ile anılmak istemiyor. Huzura sahip çıktı. Ben bunun gelmesini temenni ediyorum bir Şırnaklı olarak yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK