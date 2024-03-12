İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.

12.03.2024 08:28  Güncelleme: 08:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" Operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında; İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül, Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk, Diyarbakır'da Oğuz Sorguç ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında "Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, uyuşturucu madde imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konulduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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