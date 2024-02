İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Deprem Bölgesindeki Çalışmalara Devam Edeceklerini Belirtti

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Durmayacağız, duraksamayacağız, son anahtar teslim edilinceye, hayat normale dönünceye kadar burada, deprem bölgesinde olmaya, gece gündüz sizlerle birlikte çalışmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, yüreklerinde taşıdıkları mücadele ruhunu bir an olsun bırakmayan "önce vatanım, önce milletim, önce şehrim" diyen gazi şehrin kıymetli evlatlarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dün akşam acı bir haber aldıklarını, Hatay'dan Gaziantep'e gelmek için havalanan emniyete ait bir helikopterin kaza kırıma uğradığını anımsatan Yerlikaya, "Kazada 2 kahramanımız şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, makamları ali olsun, yaralı polisimize Rabbimden acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

"7'den 70'e bir olduk"

Yerlikaya, dün Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bugün de milli mücadelemize rehberlik eden gazi şehrimizdeyiz. İnşallah bugün de depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız ve kavuşturmaya da devam edeceğiz. Hani şair diyor ya 'gönül gönüle deyince yol mu dayanır'. Biz milletimizle gönül gönüle vererek nice zorluklara göğüs gerdik, nice eşiklerden geçtik bir ve beraber olduk hep zorlukların üstesinden geldik hamdolsun. 6 Şubat'tan sonra dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. 7'den 70'e bir olduk. Asrın felaketini hep birlikte, el ele vererek asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. Bu birlikteliğimiz kırılmaz, kopmaz bir zincir ise bu zincirin en güçlü halkalarının başında Gaziantep geliyordu. Sofrası ve gönlü zengin, üreten, çalışan, zorluklardan yılmayan, mücadele eden gazi şehrimiz 6 Şubat'tan sonra da yaraların sarılması için devletimizle bir ve beraber olmuştur. Allah hepinizden razı olsun."

"10 bin 698 konutun kuralarını çekeceğiz"

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'ta kaybettikleri canların acısının halen ilk günkü tazeliğini koruduğunu, yüreklerini yakmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremler Gaziantep'te özellikle İslahiye ve Nurdağı'nda büyük yıkıma yol açtı ama ilk günden beri ne dedik 'devletimiz milletimiz için vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıkılan evlerin daha iyisini, daha güzelini, daha güvenlisini yapmaya devletimiz de milletimiz de muktedirdir'. Hamdolsun öyle de olmuştur. Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 1663 iş yeri, 839 ağır olmak üzere toplam 19 bin 927 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerimizde, 608'i kırsalda olmak üzere toplam 10 bin 698 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz. Yine yaklaşık 14 bin konutunuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah onları da bitirecek ve vatandaşlarımıza yani siz kıymetli hemşerilerimize teslim edeceğiz."

"Durmayacağız, duraksamayacağız"

Yerlikaya, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Durmayacağız, duraksamayacağız, son anahtar teslim edilinceye, hayat normale dönünceye kadar burada, deprem bölgesinde olmaya, gece gündüz sizlerle birlikte çalışmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kuralarını çekerek anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğini liderlik ederek milleti için gece gündüz demeden çalışan, kalıcı konutların yapımında güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Binaların yapımında büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve onun kıymetli ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Kabinedeki tüm arkadaşlarımıza, onların kıymetli ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız ailesinde AFAD başta olmak üzere güvenlik güçlerimize, her birine yürekten teşekkür ediyorum, her birinden Allah razı olsun diyorum. Allah her türlü afetten ülkemizi, şehirlerimizi korusun. Yeni evleriniz her birinize tekrar hayırlı, uğurlu olsun."