İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu

10.05.2022 11:57

Son haftalarda gündemden düşmeyen sığınmacılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

Son haftaların en gündem konusu olan sığınmacıların durumu, siyaset sahnesinde kendine yer bulmaya devam ediyor. Konu hakkında çeşitli tartışmalar, polemikler sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili merak edilen bazı verileri açıkladı.

"VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİ SAYISI 200 BİN 950"

Bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.

NÜFUR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında sığınmacılarla ilgili yapılan paylaşımlar gündem olurken geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen görüntü de çok konuşulmuştu. Kurumda sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntü büyük tartışma yaratmıştı. Fotoğrafın gündem olması sonrasında kurumun ertesi gün isimlere sansür uyguladığı yeni bir kare daha paylaşılmıştı.

Bakan Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir
YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: E niye oldu niye verildi ki neyi tamamladı da niye alındı adamlar almak istemiyor çünkü yardımlar kesilecek onlar biliyor sığınmacı sitatusunden çıkacak niye ciksinki sayın bakanım her işleri oluyor zaten vatandaşlık gereği yok adamlar işini bilir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu - Son Dakika


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