İçişleri Bakanı: Depremlerin yıktığı şehirleri ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldırmanın, yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, bugün Adıyaman'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini belirten Yerlikaya, bu illerden birinin de Adıyaman olduğunu, kentte depremlerde 8 bin 561 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 187 binanın yıkıldığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, bu acının sadece Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın değil, 85 milyonun acısı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yüreğimiz depremde kaybettiğimiz her canımızın acısıyla kavruldu, gözyaşlarımız sizin gözyaşlarınıza karıştı. Yurdumuzun dört bir yanından yardıma koşan her bir vatandaşımızın duygusu aynı, çabası aynıydı, gayreti aynıydı. Bu inançla milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdü. Ulusal, uluslararası arama kurtarma ekipleri bölgeye akın etti. Bakın, Zonguldak'tan ve Bartın'dan Adıyaman'a yardıma gelen madenci kardeşlerimizi hatırlayın. Ne demişlerdi 'kömür için değil ömür için geldik'. Bu söz, bir lokma helal rızık için yerin metrelerce altında çalışan madencilerimizin sözüydü. Bu söz, kendi kaderiyle milletinin kaderini bir görenlerin, yüreği bir çarpan milletimizin sözüydü."

"45 bin 305 hak sahibimiz bulunuyor"

Depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün varlığımızla Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Barınma hizmetlerine yönelik bu güzel şehrimizde yaklaşık 46 bin çadır ve 25 bin konteyner kurduk. 12 bin 789'u ev sahibi 14 bin 860'ı kiracı olmak üzere toplam 27 bin 649 hanemize 1 milyar 144 milyon lirayı aşkın kira yardımı yaptık. İhtiyaç sahibi 9 bin 145 hanemize esen kart dağıttık. Depremden sonra Adıyaman'a aktarılan toplam kaynak ise 6 milyar 526 milyon lirayı aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yıkılan evlerimizin daha iyisini daha güzelini daha güvenlisini yapıp teslim edeceğiz, etmeye de devam edeceğiz. Adıyaman'da 38 bin 951'i konut, 3 bin 386'sı iş yeri, 2 bin 968'i ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün hep birlikte 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz."

"Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Kentte yine yaklaşık 32 bin konutun yapımının da hızla devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Depremin yıktığı şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmanın, yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretindeyiz. Adıyaman'ı deprem öncesinden çok daha güzel çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edeceğiz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kuralarını çekerek anahtarlarını bugün teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine liderlik eden, kalıcı konutların yapımında güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın yapımı, şehirlerimizin imar ve ihyasına da çok büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, şehrimizi, tüm insanlığı, bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden korusun."