İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta kadınlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta kadınlarla buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars\'ta kadınlarla buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Karslı kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.

08.03.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Karslı kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kars Polis Evinde iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Vali Ziya Polat, Kars Milletvekili Adem Çalkın, polis ve jandarma kadın personeli ile kentte çeşitli sektördeki kadınlar katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "Rahmet ve mağfiret ayı Mübarek Ramazan'da; Yüce Rabbimden, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve hayırların kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Kars deyince gönlümüze ilk düşen, Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri ve onun çağları aşan sözleri oluyor. Gönüller Sultanı diyordu ki: Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin; dinini ve inancını sormayın. Zira Yüce Allah'ın dergahında ruh taşımaya layık olan herkes, elbette Ebu'l- Hasan'ın sofrasında ekmek yemeğe layıktır. Rabbim sofralarımızı, Harakani sofrası eylesin. ve bugünün bir önemli anlamı daha var. Çünkü bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle başta aramızda bulunan siz kıymetli hanımefendiler olmak üzere, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlar aziz vatan toprağını, vefakarlıklarıyla, emeğiyle ve şefkatiyle anavatan yapan en kıymetlilerimizdir. Nasıl ki kadınlar tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa; İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde, yine hep onlar vardı" dedi.

"Bizim Cumhuriyetimiz; kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu" diyen Yerlikaya, "İşte bu toprakları vatan kılan manayı, ruhumuza ilmek ilmek işleyen yine o kahraman kadınlardı. Tüm dünya da şahittir ki; Anadolu kadını cesaretin de, merhametin de, kahramanlığın da destanını yazmıştır. Nice şehit annelerimiz, nice gazi annelerimiz var bizim. Onlar yavrularını gözünden sakınan ve bin bir zahmetle büyüten lakin; vatan uğruna şehit verdikten sonra, bağrına taş basıp, vatan sağ olsun' diyenlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Kadın toplumun temel taşı, ailenin kalbi ve cennetin de anahtarıdır. Zorluklar karşısında dimdik duran güçlü bir iradenin ve dirayetin sembolüdür kadın. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi 'Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün, hem medeniyetimizin, hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir.' Güçlü kadınlar kenti Kars da, her alanda üretmeye devam ediyor. 3 çocuk annesi, Kars'ın Boğatepe köyünde yaşayan Zümran Ömür kardeşimiz, kadın girişimciliği konusunda adeta yepyeni bir hikaye yazdı. Peynir Müzesini kurdu, köyünü turizme kazandırdı. Vizyonuyla birçok girişimci kadına örnek oldu. Kadınların lügatında: 'imkansız' diye bir kelime olmadığını bir kez daha ispat etti. Bu diyarların Zümran'ları bitmez. İşte, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini, kadınlarla birlikte atıyor, aydınlık geleceğimizi yine kadınlarla birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından yapılan dualarla program sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, 8 Mart, İftar, Dünya, kars, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta kadınlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:02:54. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta kadınlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.