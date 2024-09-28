Bakan Yerlikaya Sivas\'ta Esnafı Ziyaret Etti

Politika

VALİ, BELEDİYE BAŞKANI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra da kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, bol bol oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, ardından kentten ayrılıp Ankara'ya gitti.