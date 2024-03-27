İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve suçlarla mücadelede cesur ve kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti. Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunun yerelden başladığını vurguladı.

27.03.2024 22:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programına katılan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı olarak seçim öncesi ve sonrasında huzur ortamının sağlanması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden beri Bakanlık olarak terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu, düzensiz göç ve asayiş ile ilgili suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Göreve ilk geldiğimde sizlerin huzurunda söz vermiştim. 'Bizim referansımız hukuk ve insan hakları olacak' demiştim. Sizin karşınızda, yanınızda daima mütevazı ve samimi ama suçluların karşısında ve onlarla mücadelede terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz. Sizden aldığımız destek, yaptığınız dualar bizi her zaman diri, canlı ve aynı şekilde cesaretli yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde terörü ne noktaya getirdiğimizi biliyorsunuz. Sınırın ötesinde, içerisinde, nerede olursa olsun bütün arkadaşlarımızla beraber tek bir vücut gibi gayret gösteriyoruz."

Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunun yerelden başladığını dile getirdi.

Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika

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