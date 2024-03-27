İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programına katılan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı olarak seçim öncesi ve sonrasında huzur ortamının sağlanması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Göreve geldikleri günden beri Bakanlık olarak terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu, düzensiz göç ve asayiş ile ilgili suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Göreve ilk geldiğimde sizlerin huzurunda söz vermiştim. 'Bizim referansımız hukuk ve insan hakları olacak' demiştim. Sizin karşınızda, yanınızda daima mütevazı ve samimi ama suçluların karşısında ve onlarla mücadelede terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz. Sizden aldığımız destek, yaptığınız dualar bizi her zaman diri, canlı ve aynı şekilde cesaretli yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde terörü ne noktaya getirdiğimizi biliyorsunuz. Sınırın ötesinde, içerisinde, nerede olursa olsun bütün arkadaşlarımızla beraber tek bir vücut gibi gayret gösteriyoruz."
Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunun yerelden başladığını dile getirdi.
Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan da katıldı.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, bu memlekette anayasa yapma gücü sadece ve sadece milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisindedir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Çat ilçesinde yerel seçimlerde cumhur ittifakı adayına destek istedi. Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Çat ilçesi ve Yavi'de seçmenlerle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te iktidara yüklendi, "İşleri güçleri adam karalamak" dedi. 2019 seçimlerinde de düzenin devam etmesi için aynı taktiğin uygulandığını anlatan Yavaş, "Karalamak yerine vaatlerinizle ortaya çıkacaksınız" diye konuştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Memleket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda Bozdoğan yara almadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de düzenlenen mitingde İmamoğlu'na tepki göstererek, mal beyanını sakladığı gerekçesiyle eleştirdi. Kurum, İmamoğlu'nun mal beyanındaki eksiklikleri ve yepyeni mallarının ortaya çıkmasını eleştirerek, İstanbullulara neden sakladığını sordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?