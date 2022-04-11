İftar programına katılımı Üsküdar Belediyesi tarafından engellenen Davutoğlu: Üsküdar kimseye ait değildir - Son Dakika
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İftar programına katılımı Üsküdar Belediyesi tarafından engellenen Davutoğlu: Üsküdar kimseye ait değildir

11.04.2022 08:51
İftar programına katılımı Üsküdar Belediyesi tarafından engellenen Davutoğlu: Üsküdar kimseye ait değildir

6 Nisan tarihinde Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen iftara katılması beklenen Ahmet Davutoğlu Üsküdar Belediyesi'nin engeli ile karşılaşmıştı. Konu ile ilgili 10 Nisan tarihinde katıldığı sahur programında açıklamalarda bulunan Davutoğlu "Üsküdar kimseye ait değildir" şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), geçtiğimiz günlerde, Üsküdar Belediyesi'ne ait Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde iftar düzenlemişti. İftara katılması beklenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımı, dernek yönetimi tarafından engellenmişti. Davutoğlu'na engelin, Üsküdar Belediyesi'nin dernek yöneticilerini tehdidi nedeniyle olduğunu iddia etmişti.

"DEMEK Kİ NEYMİŞ ÜSKÜDAR GENÇLERİNMİŞ"

Gelecek Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen sahur programında konuşan Ahmet Davutoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada Üsküdar'ın kimseye ait olmadığına vurgu yaparak "Üsküdar kimseye ait değildir! Demek ki neymiş Üsküdar gençlerinmiş" ifadelerine yer verdi.

İftar programına katılımı Üsküdar Belediyesi tarafından engellenen Davutoğlu: Üsküdar kimseye ait değildir
Ahmet Davutoğlu

SOSYAL MEDYADAN ENGELLENEN İFTARA GÖNDERME YAPILDI

Gelecek Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup gencin engellenen iftara gönderme yaptığı görülmüştü. Yapılan paylaşıma "Gençler Kısıklı'da gür bir seda ile haykırdı; Üsküdar gençlerindir!" notu düşülmüştü.

İftar programına katılımı Üsküdar Belediyesi tarafından engellenen Davutoğlu: Üsküdar kimseye ait değildir

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLAYI TWİTTER'DAN AÇIKLAMIŞTI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde iftar yemeğine davet edildiklerini ancak katılamadıklarını belirterek "Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu ile beraber, benim mezunu, kendisinin hocalık yaptığı Marmara Üniversitesi'nin derneği MÜMDER'in iftarına katılacaktık. İftara bir saat kala Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin derneği tehditleri sebebiyle katılımımız engellendi." ifadelerine yer vermişti.

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