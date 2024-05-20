Iğdır'da Hastalar Randevu Alamadığı İçin Erken Tedavi ve Teşhis İmkanlarından Yararlanamıyor - Son Dakika
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Politika

Iğdır'da Hastalar Randevu Alamadığı İçin Erken Tedavi ve Teşhis İmkanlarından Yararlanamıyor

Iğdır\'da Hastalar Randevu Alamadığı İçin Erken Tedavi ve Teşhis İmkanlarından Yararlanamıyor

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hastaların randevu alamadıkları için erken tedavi ve teşhis imkanlarından yararlanamadıklarını savundu. Hun, Iğdır'da hastanelerde yeterli tıbbi imkan olmadığını, halkın teşhis ve tedavi için en yakın araştırma hastanelerinin bulunduğu Van ve Erzurum'a gittiğini söyledi. Iğdır'da sağlık sisteminin çöktüğünü savunan Hun, doktor ve tıbbi cihaz eksikliklerinin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

20.05.2024 12:51
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DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hastaların randevu alamadıkları için erken tedavi ve teşhis imkanlarından yararlanamadıklarını savundu.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'da hastanelerde yeterli tıbbi imkan olmadığını, halkın teşhis ve tedavi için en yakın araştırma hastanelerinin bulunduğu Van ve Erzurum'a gittiğini söyledi.

Türkiye'de sosyal devlet kavramının tam olarak yerine getirilemediğini ileri süren Hun, "Sosyal devletin vatandaşlara asgari düzeyde sağlık hakkı oluşturması gerekirken ülkemizde ne yazık ki insanlar sağlıktan doğan haklarını kullanamamaktadır." dedi.

Iğdır'da sağlık sisteminin çöktüğünü savunan Hun, şunları kaydetti:

"Gelişmiş bir sağlık ocağı olarak tanımlanan Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi bulunmakta. Yaklaşık 200 bin nüfusu bulunan bir il için yetersiz olması bir yana, hastane çatısı altında çalışan sağlık emekçileri sayısının düşük olması, tıbbi cihazların sayısının az olması ya da hiç bulunmaması, var olan cihazların sürekli bozulması, Iğdır'da sağlık hizmetlerinin tamamen tıkanmasına, çökmesine neden olmaktadır. Iğdır halkı devlet hastanesinden randevu alamamakta, aldığı randevu iptal edilmekte, çoğu defa yoğunluk karşılanamadığı için randevu sistemi kapatılmaktadır. Devlet hastanesinde birçok branş doktoru ya az ya da hiç bulunmamaktadır. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz; Iğdır'da doktor ve tıbbi cihaz eksiklikleri bir an önce giderilmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Iğdır'da Hastalar Randevu Alamadığı İçin Erken Tedavi ve Teşhis İmkanlarından Yararlanamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Hastalar Randevu Alamadığı İçin Erken Tedavi ve Teşhis İmkanlarından Yararlanamıyor - Son Dakika
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