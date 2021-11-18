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İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları - Son Dakika

İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları

18.11.2021 11:47
İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan; Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çeşitli gruplar olduğunu ve bu grupların Erdoğan sonrasına hazırlandığını ileri sürdü. Takan; "AKP içinde bir süredir "Erdoğan sonrası" tartışılıyor. Hem açıktan hem de kapalı kapılar arkasında.. Bu tartışma devletin koridorlarında da yakından takip ediliyor" dedi.

Ahmet Takan'ın bugün yayınlanan ve "Devlet Bahçeli Cemil Çiçek'e neden kızdı?" başlıklı yazısının, Erdoğan sonrasına ilişkin bölümü şöyle:

"Saray saltanatı içindeki kaotik durumu açık eden, fitili çeken, gazeteci Fehmi Koru'nun ağzından Abdullah Gül olmuştu. "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusu ortaya atılmıştı. Abdullah Gül aradığını bulamayınca şimdilik köşeye çekildi. Ancak "Erdoğan sonrası"na AKP içinde çok kafa yoruluyor. Kulisler cadı kazanı gibi kaynıyor.Devlet Bahçeli'nin Cemil Çiçek üzerinden yaptığı ve Fehim Koru üzerinden Abdullah Gül'ün de nasibini aldığı sert eleştirilerden sonra iktidar koridorları yeniden dalgalandı."

CEMİL ÇİÇEK-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMELERİ

Takan yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

"İddialara göre, AKP içindeki yeniden milli mücadeleciler akımını temsil eden kanat "Erdoğan sonrası" için harekete geçmiş. Cemil Çiçek 'de Ahmet Davutoğlu ile çok sık görüşmeye başlamış. Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden aldığı Melih Gökçek de organizasyonun içindeymiş ama şimdilik geri planda kalmayı tercih ediyormuş."

LİSTE: GÜL, AKAR, SOYLU, KURTULMUŞ VE GÖKÇEK

Melih Gökçek ile Cemil Çiçek'in sıkı dostluklarını ta ANAP döneminden beri bildiğini belirten Takan şu yorumu yaptı:

"Ancak, Cemil Çiçek'in Melih Gökçek'in "Erdoğan sonrası" koltuğa oturması için bir organizasyona dahil olacağını ve bu yüzden 50+1 çıkışı yaptığına inanamam. AKP siyasetinde neyin ne olacağını ve kimin kimle beraber olabileceği hakkında kesin hükümde bulunmak çok risklidir ama Davutoğlu'nun geçmişte Melih Gökçek'ten hiç haz etmediğini de iyi bilenlerdenim. Çiçek'in Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamaları samimi buluyorum. İnandıklarını söylüyordur muhakkak. Fakat AKP içinde "Erdoğan sonrası"na hazırlanan da az değil. Şöyle bir kısa liste hatırlatması (çok konuşulanlardan) yapalım; Abdullah Gül, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Numan Kurtulmuş ve listeye son eklenen Melih Gökçek."

İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları

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Son Dakika Politika İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları - Son Dakika
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