Politika

İletişim Başkanı Altun: "Teröristlerin teslimi, terör örgütlerine desteğin kesilmesi, Türkiye'nin müttefiklerinden en doğal beklentisidir"

"Türk Günü Yürüyüşü, artık, Amerika'nın ekonomik ve sosyokültürel hayatına önemli katkılarda bulunan Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirten bir etkinliktir.

"Türkiye, Gazze'de İsrail'in yol açtığı insanlık dramını sona erdirecek çözüm perspektifi ile diplomatik girişimlerini sürdürmektedir"

İletişim Başkanlığı New York'ta Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında panel düzenledi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı ve faaliyetleri bizim için olduğu kadar, Amerikan toplumu için de bir tehdittir. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin desteklenmesi, teröristlerin teslim edilmemesi stratejik ortaklık ve müttefiklik anlayışı ile örtüşmemektedir. Teröristlerin teslimi, terör örgütlerine desteğin kesilmesi, Türkiye'nin müttefiklerinden en doğal beklentisidir".

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Türkevi'nde "Kültürel Bağları Güçlendirmek Türk Amerikan İlişkilerinde Yeni Bir Vizyon" paneli düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelde videomesaj ile katılımcılara hitap etti. Düzenlenen panel ve organizasyonları Türk-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumunu ele almak, gelecekteki muhtemel seyrini konuşmak için bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Altun, bugünkü programı da 41. Türk Günü Yürüyüşü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Günü Yürüyüşü'nün ilk kez 1981 yılında Türk diplomatların terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla yapıldığını anımsatan Altun, yıllar içinde geleneksel hale gelerek Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki en önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti. Altun, "Türk Günü Yürüyüşü, artık, Amerika'nın ekonomik ve sosyokültürel hayatına önemli katkılarda bulunan Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirten bir etkinliktir. Türkiye-ABD ilişkileri açısından da son derece kıymetli olan etkinlik kapsamında düzenlediğimiz bu program, iki ülke ilişkilerinin farklı boyutlarıyla ele alınmasını hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun yıllara sari bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Altun, bu süreçte dünyanın karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel sınamalar dikkate alındığında iki ülke arasındaki işbirliği ve diyalogun ne denli önemli olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Yakın zamanda, pandemiden Rusya- Ukrayna Savaşına, tedarik zincirinin bozulmasından gıda krizinin çözümüne kadar Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı rolünün, daha büyük ve derin krizlerin önüne geçilmesini sağladığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bölgemizi ve tüm küresel aktörleri etkileyen son gelişme ise, sizlerin de malumu olduğu üzere, İsrail'in 7 aydan beri devam eden saldırılarıdır. İsrail'in Filistin'deki saldırıları küresel sorunları artıran, barışa olan inancı zayıflatan, uluslararası değerlere olan güveni ortadan kaldıran bir mahiyet arz ediyor. Bu katliamlara karşı da Türkiye ilk günden itibaren saldırıların durması için insani ve diplomatik imkanlarını seferber etmiştir. Türkiye, Gazze'de İsrail'in yol açtığı insanlık dramını sona erdirecek çözüm perspektifi ile diplomatik girişimlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin ABD ile işbirliği yapmayı beklediği konular bunlarla sınırlı değil. Türkiye-ABD ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışına saygı çerçevesinde bölgesel ve küresel meselelere barış, güvenlik ve refah odaklı yaklaşımlar geliştirme potansiyeline olan inancımızı hala koruyoruz."

Bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meselelere dair gerçekçi ve kapsayıcı politikalar üreten, parçası olduğu ittifak ve ortaklıkları güçlendiren; onları değerli kılan bir ülke olduğunu dile getiren Altun, Türkiye'nin düzensiz göç, mülteciler ve terör başta olmak üzere yerel ve uluslararası düzlemde her soruna kapsayıcı ve kalıcı çözümler getirmeyi odağına alan bir perspektif ve vizyona sahip olduğunu bildirdi. Altun, sahip olduğu imkanlar, bu imkanları kullanma biçimi, hedefleri ve vizyonunun Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzlemde istikrar sağlayıcı rolünü pekiştirdiğinin altını çizdi.

"Teröristlerin teslimi, terör örgütlerine desteğin kesilmesi, Türkiye'nin müttefiklerinden en doğal beklentisidir"

Türkiye'nin, milli güvenliğini tahkim ederken bölgesel ve küresel istikrarı da hedefleyen çok boyutlu mücadelesinin müttefikleri nezdinde hak ettiği teveccühü görmesi müttefiklik ruhunun gereği olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı ve faaliyetleri bizim için olduğu kadar, Amerikan toplumu için de bir tehdittir. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin desteklenmesi, teröristlerin teslim edilmemesi stratejik ortaklık ve müttefiklik anlayışı ile örtüşmemektedir. Teröristlerin teslimi, terör örgütlerine desteğin kesilmesi, Türkiye'nin müttefiklerinden en doğal beklentisidir. İkili ilişkilerimizi olumsuz etkileyen sorun alanlarının ve görüş ayrılıklarının yapıcı, gerçekçi ve kararlı bir yaklaşımla etkin bir şekilde yönetilmesi, hem Türkiye'nin hem de ABD'nin faydasına olacaktır. Türkiye ve ABD'nin aynı zamanda NATO müttefiki olduğunu da hatırlatmak istiyorum. NATO müttefiki iki ülkenin ilişkilerindeki çok boyutlu ve derinlikli iş birliğinin ülkelerimizin güvenlik, istikrar ve barışı için elzem olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum."

Altun, sözlerinin sonunda Başkanlığımızın düzenlediği söz konusu panelin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.