İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum' - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: \'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum\'
23.05.2025 20:39
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AİLE Yılında Veli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına,...

Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/İSTANBUL, - AİLE Yılında Veli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına, dezenformasyona dikkat çekmek istiyorum. Esas itibariyle karşı karşıya kaldığımız ve aileyi tehdit eden kültür emperyalizminin taşıyıcı unsurlarından biri olarak gördüğüm dezenformasyon tehdidine sizlerin huzurunda dikkat çekmek ve dezenformasyonu nasıl tanırız? Dezenformasyonla nasıl mücadele ederiz? Bu konuda sizlerle hasbihal etmek istiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen 'Aile Yılında Veli Sempozyumu' programına katıldı. Programa İletişim Başkanı Altun ile birlikte İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrenciler ve velileri katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: 'BU KADAR HIZLI DOĞURGANLIK ORANININ DÜŞTÜĞÜ BAŞKA BİR ÜLKE OLDUĞUNU TAHMİN ETMİYORUM'

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Bu sene Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Şimdi gelecek için eğitim tasarımı diyorsak eğer ve aile yılından bahsediyorsak şunu çok net anlamamız lazım arkadaşlar. Bugünden yarına netice alamayacağımız, çözemeyeceğimiz sorunlarımız var. Aileyi kurtarmak, aileyi korumak, aileyi yeniden merkeze alan bir toplum haline alan haline gelebilmek için. Türkiye'nin nüfusuyla ilgili hani en çok böyle zillerin çaldığı en çok alarm vermemiz gereken nokta Türkiye'nin nüfusuyla ilgili 2001 yılında nüfus doğurganlık oranı, doğurganlık çağında olan bir annenin ortalama kaç çocuğunun olduğu, 2001 yılında rakam 2,38. 2024 sonunda rakam 1,48. Gerileme yüzde 40 yaklaşık. ve bu gerilemenin çoğu son 10-12 yılda oluyor. Bu kadar hızlı doğurganlık oranının düştüğü başka bir ülke olduğunu tahmin etmiyorum. 2100 yılında, 75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ya 50 milyon olacak ya 100 milyon olacak. Bu işi toparlayabilirsek, yeniden 20 yıl önceki noktaya 2,38'e, 2,30'a 2,20'ye dönebilirsek Türkiye'nin nüfusu 2100 yılında 100 milyon olur. Kendini yenileyen makul bir artı seviyesindekinden genç nüfusunun diri tutabilen bir ülke olur" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 'DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM'

Dezenformasyondan bahseden Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ben bu oturumda, konuşmamda temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına, dezenformasyona dikkat çekmek istiyorum. Esas itibariyle karşı karşıya kaldığımız ve aileyi tehdit eden kültür emperyalizminin taşıyıcı unsurlarından biri olarak gördüğüm dezenformasyon tehdidine sizlerin huzurunda dikkat çekmek ve dezenfeksiyonu nasıl tanırız? Dezenformasyonla nasıl mücadele ederiz? Bu konuda sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Manipülasyon dediğimizde esas itibariyle, içinde bir miktar gerçek barındıran deformasyondan bahsediyoruz. Görsellere yapılmış katkısı müdahalelerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Teknofest'te katılımında, Aziz Sancar hocayla sahnede birlikteydi ve Aziz Sancar'ın elini kaldırdı. Gayet de sahnede çok samimi diyalogları gerçekleşti. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan etti bu hadise. Fakat bu hadiseden 2 saat sonra sosyal medyaya bir haber düştü. 'Teknofest'te katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen yanında bulunan Aziz Sancar'ın elini indirdi. O an kameralara yansıdı.' Bu yalan çok yoğun bir şekilde yine dolaşması ve böylesi absürt bir şeyi yalanlamak durumunda kaldık. Dedik ki; 'Bu yalandır. Hayır Cumhurbaşkanımız Aziz Sancar'ın elini indirmedi, kaldırdı. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden binlerce on binlerce yüz binlerce şahit olan bir hususta bir doğrulama yapmak zorunda kaldık. Bu bir manipülasyon" dedi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum' - Son Dakika

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