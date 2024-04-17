31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,77'lik oyla 1. parti konumuna yükselen CHP ile ilgili iddia büyük ses getirdi. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası'nın ordudaki siyaset yasağını delerek CHP'nin seçim zaferini kutladığı öne sürüldü.
Söz konusu iddiaya bazı basın yayın organları da yer verirken, haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'nda açıklama gecikmedi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiası doğru değildir.
Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Bando ve Armoni Mızıkası adlı bir birlik bulunmamaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumudur.
1 Nisan 2024 tarihinde Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır. Ayrıca ilgili tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı binasında herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri bandosunun CHP'nin seçim zaferini kutladığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
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