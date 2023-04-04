İmamoğlu, AFAD'ın Trabzon için fırtına uyarısında bulunmasına tepki gösterdi: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz - Son Dakika
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İmamoğlu, AFAD'ın Trabzon için fırtına uyarısında bulunmasına tepki gösterdi: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz

04.04.2023 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı. Konuşma esnasında AFAD'ın bugün için Trabzon'a yaptığı kuvvetli fırtına uyarısını değerlendiren İmamoğlu, "Biz Temel fıkrası anlatırız ama bizim fıkralarımız akıllıca, zekice olur. Böyle aptalca olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı.

AFAD'IN UYARISINI TİYE ALDI

Program kapsamında kürsüye çıkan ilk isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, gündemindeki konulardan biri de AFAD'ın bugün Trabzon şehri için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısıydı.

"AFAD GEL BİZİMLE İŞBİRLİĞİYLE YAP"

Uyarıyı tiye alan İmamoğlu, "Dün AFAD'ın bir mesajı bana ulaştı. Yahu güzel AFAD, kıymetli AFAD, gel bizimle işbirliğiyle yap. Ya bari milleti Trabzon'da kandırmayın. Yahu biz Temel fıkrası anlatırız ama zekice olur. Böyle aptalca olmaz! Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon'da, Karadeniz'de fırtına var."

"TEVAZU SAHİBİ BİR İKTİDARIN İNŞASI İÇİN BURADAYIZ"

İmamoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; "Bu kaldırımların hepsine basan bir hemşehriniz olarak Trabzon'a çoşmaya geldim. Ben ilk Cumhuriyet bayramını tam burada yürüyerek kutlamıştım. Hukuksuz bir şekilde seçimleri iptal eden iktidara karşı tarihinin en kalabalık mitingini yine mayıs ayında bu meydanda yaptık. Trabzonspor'da yöneticilik yaptım. Buraya yalnız gelmedim. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim. Bugün buradayız. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanı işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanımız olacak.

"ELİNE BİR TOMAR PARA ALIP ÇOCUĞA PARA DAĞITILMAZ"

Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında, milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor. Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır. Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Milletçe böyle biliyoruz. Veren eli alan el görmeyecek. Rahmetli dedem bile bana parayı gizliden cebime koyardı. Hoş, milletin cebinde para da bırakmadılar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine.

"İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA KOSKOVA TRABZON VAR"

İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum. Bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu oradan indirmeye kalktılar. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında koskoca Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var. İstanbul'u Türkiye'yi kaybeder dediler. Biz demedik. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dediler. Onu da biz demedik.

"86 MİLYON MİLLETİN KAZANMA DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Birleşerek kazanacağız. Ayrışmak yok, birliğin gücüyle kazanacağız. Sevgili gençler, sizden tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz."

YORUMLAR (2)
  • Cemalettin Kurt: Sen nasıl trabzonlusun geçen haftada gündüz kalaş vardı aynı bugünkü gibi aksam üzeri 100 lerce çatı uçtu trabzon ve rizede senin kalbin sıkışiyor sanırım Cevap Yaz 12 14 Yayından Kaldır
  • Salih Eren: İstanbul belediye başkanı görevinin başında ol ne işin var Trabzon'da.sen İstanbul için çalışacaktın ne oldu basit insan Cevap Yaz 21 16 Yayından Kaldır
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İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı

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Son Dakika Politika İmamoğlu, AFAD'ın Trabzon için fırtına uyarısında bulunmasına tepki gösterdi: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz - Son Dakika


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