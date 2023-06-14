İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday mı olacak? - Son Dakika
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İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday mı olacak?

14.06.2023 09:19

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferle ayrılan Erdoğan'ın seçilmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağı sinyallerini verdi. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına rağmen görevinden ayrılmayacağını açıkladı. İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki ilişki ise merak konusu oldu.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKTI AMA...

Seçim mağlubiyeti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" ateşini yakarken, yaptığı art arda açıklamalarla CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağının sinyali verdi. İstifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" diyerek İmamoğlu'nun önünü kaparken, görevinden istifa etmeyeceğini dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasıyla resmen ilan etti.

SARIGÜL'E YAYINDA "İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU" SORUSU

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında neler yaşandığı merak konusu olurken, konuyla ilgili soru ise dün katıldığı yayında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yöneltildi.

"İMAMOĞLU'NUN TARKAN'I ERZİNCAN'A GETİRMESİ LAZIM"

Sunucunun büyük bir ciddiyet içinde yönelttiği "Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne yaşanıyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Sarıgül, "Bu sabah ben Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim. Öncelikle Ekrem Bey'den beklediğim Tarkan'ı Erzincan'a getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de buluştu Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de buluştu

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