İmamoğlu, 'Değişim' Çağrısını Yineledi - Son Dakika
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İmamoğlu, 'Değişim' Çağrısını Yineledi

İmamoğlu, 'Değişim' Çağrısını Yineledi

07.06.2023 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yaptığı 'değişim' çağrısına atıfta bulunarak, değişim talebini yineledi. İmamoğlu, değişimin sadece kurul ile olmayacağını ve toplumun da değişimi istediğini belirtti.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu talebini yineledi.

"GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİMDEN BAHSETMİŞTİM"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim.

"KULAĞINI BUNA TIKAYARAK YOL YÜRÜMEK OLMAZ"

Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem."

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