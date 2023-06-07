İmamoğlu, 'Değişim' Çağrısını Yineledi

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu talebini yineledi.

"GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİMDEN BAHSETMİŞTİM"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim.

"KULAĞINI BUNA TIKAYARAK YOL YÜRÜMEK OLMAZ"

Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem."

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