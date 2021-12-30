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"İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa - Son Dakika

"İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa

30.12.2021 09:04
"İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik teftiş konusunda değerlendirmede bulundu. Belediye "terör iltisaklı kişilerin çalıştığı" iddiası sorulan MHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olması durumunda görevden alınması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan özel teftişle ilgili soruyu yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:

"KANUNSUZLUK VE HIYANET"

"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili iddialar vahimdir. Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. Bunların arasında, FETÖ'cüler vardır, PKK/KCK bağlantılı olanlar vardır, DHKP-C'yle organik bağı olanlar vardır, MLKP ve MKP'li olanların varlığından bahsedilmektedir.

İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir."

"DERHAL GÖREVİNDEN EL ÇEKTİRİLMELİ"

Bahçeli değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Dernek görünümlü DİAYDER isimli paravan bir terör oluşumunun referansıyla seçilmiş militanların peyderpey işe girdikleri anlaşılmaktadır. Buz dağının henüz görünen kısmının üzerine gidilmektedir. Görünmeyen tarafının ise deşifre olacağı günler çok uzak değildir. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş uygulaması doğrudur. İddialar tevsik edilirse tahkikat aşamasına geçilmelidir. Terör örgütüyle iltisakı olanları Belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Derhal görevlerinden el çektirilmeleri adaletin gereği olacaktır."

CHP'li Belediye Başkanının diyet ödeyecekse bunu devletin üzerinden yapamayacağını öne süren Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbulluların hakkını gasp edemez. Buna hiç kimse olur veremez. Suçluyu koruyan suç işlemiştir. Teröristleri belediyede işe alanların yeri belediye olamaz. Bunların adresi mahkemedir. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. Kılıçdaroğlu'nun "hazmedemedikleri için saldırıyorlar" sözleri ise zırvadır, suçluların telaşıdır."

BİZANS DÖNEMİ GİBİ ÖRNEK: YA ZEHİR KARIŞTIRSALAR

Bahçeli ayrıca İmamoğlu'nun görevden alınabileceğini de belirtti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'nın millete emanet olduğunu söyleyenler, emanete leke süren birisinin millet tarafından sahiplenmeyeceğini bilmek zorundadır. Dağda başı ezilen teröristin TBMM ve belediye koridorlarında dolaşması aklımızın havsalamızın alamayacağı bir çarpıklıktır. Bu çarpıklığın hesabı mutlak surette sorulmalı, sorumlular hakkında gereği hukuk içinde yapılmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?

Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua bereketidir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği il ve ilçe ziyaretleri gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir."

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Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, İBB, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu görevden alınmalı' diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa - Son Dakika
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