İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na başarısızlık eleştirisi yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na başarısızlık eleştirisi yaptı

23.07.2023 11:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı gizli toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi. İmamoğlu, toplantıda Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak 'Sizi başarısız buluyorum. Partimizin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı gizli toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda gergin anlar yaşanırken sızan bilgilerine göre; kürsüye çıkan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na dönerek "Sizi başarısız buluyorum. Partimizin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"GİZLİ TOPLANTI" KRİZİNİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılmasının ardından ana muhalefet partisinde değişim rüzgarının öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı online gizli toplantının görüntüleri sızdırılan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından dün ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıdan yeni detaylar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka 'Sizi başarısız buluyorum' demiş

TOPLANTIDA GERGİN ANLAR

Tüm gözler toplantıda İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na çevrilirken, iki isim konuşmalar öncesinde tokalaştı. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 4 saat 10 dakika süren toplantıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na dönerek "Sizi başarısız buluyorum. Partimizin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

"EVLADIM" DEMİŞTİ

Seçim öncesinde meydanlarda ter döken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında "baba oğul" gündemi yaşanmıştı. Twitter hesabından İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu "İşte benim evladım" notunu düşmüştü.

Son grup toplantısında kürsüden bu durumu bir kez daha haykıran Kılıçdaroğlu, "Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimiz koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Al birini vur ötekine, maalesef tiyatroya devam. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: İmam önce sen bir aynaya bak,bizi bırakıp kapı kapı dolaşıp rezil oldun zaten,seni oraya aday gösterene tiyatro çevirip başrol kesiyorsun.Maalesef hepiniz bize güven vermediniz.Good by Kemal inat ediyor,Badi Ekrem sökmez diyor. Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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