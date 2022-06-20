İmamoğlu, metro hattı için beklenen onayın verilmemesini eleştirdi: Allah'a havale ediyorum - Son Dakika
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İmamoğlu, metro hattı için beklenen onayın verilmemesini eleştirdi: Allah'a havale ediyorum

20.06.2022 17:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesinin açılış töreninde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri onayı vermemesini sert bir dille eleştirern İmamoğlu, "Bu akıl tutulmasıyla ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü- Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini tamamladı.

"İSTANBUL ÇOK YOĞUN KENTSEL HAREKETLİLİK YAŞIYOR"

Yol ve kavşak açılışı için düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul iki kıtaya yayılan bir şehir ve çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşıyor. Bu nedenle de kronikleşmiş, ama lokal, ama bölgesel, ama İstanbul'un geneliyle alakalı, uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Huzurlu bir kent arzusu içerisindeyiz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına, birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve devam ediyoruz işimize" dedi.

İmamoğlu, bu kapsamda Başakşehir, Silivri Selimpaşa, Tuzla ve Bostancı gibi bölgelerde yaptıkları kavşak çalışmalarını örnek verdi. Hedeflerinin İstanbul'daki trafiği rahatlatmak olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konunun tüm paydaşlarıyla birlikte kentsel hareketlilik odaklı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Kentin batı yakasındaki ilçelerden Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'ın, yaklaşık 3,5 milyonluk bir nüfusu barındırdığına dikkat çeken İmamoğlu, bölge için hayati önemdeki Esenyurt- Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların sürdüğü söyledi.

"BEYLİKDÜZÜ-SEFAKÖY HATTINI BİRLEŞTİRİYORUZ"

İstanbul'un en yüksek maliyetli projesi olan hattın; Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinden geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, "Hattı tabii onu orada bırakmadık. Esenyurt Meydanı'ndan yine Avcılar'a getiriyoruz ve D-100 Karayolu üzerinden, hemen Parseller'in alt bölümünde bulunan duraktan Beylikdüzü- Sefaköy hattıyla da birleştiriyoruz" dedi.

BAKANLIĞA METRO TEPKİSİ

Bölge için yaklaşık 20 yıldır konuşulan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hala çıkmamış olmasını eleştiren İmamoğlu, "Bu hattın hâlâ bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Yani bu akıl tutulmasıyla ilgili, yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim. Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, metro hattı için beklenen onayın verilmemesini eleştirdi: Allah'a havale ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, metro hattı için beklenen onayın verilmemesini eleştirdi: Allah'a havale ediyorum - Son Dakika
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