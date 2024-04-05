Geçen sene kaybedilen 2023 seçimlerinin ardından CHP'de değişim sürecini başlatan Ekrem İmamoğlu,31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul'da ikinci zaferini ilan ederek siyaseten gücünü perçinledi.
Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a verdiği röportajda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'la ilgili yöneltilen "Nasıl bir rakipti?" sorusunu ise "İyi bir rakipti" yanıtını vererek geçiştirdi.
2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "2019'da yoğurda üflemeyi öğrendim. 'Allah bilir' sözünün bile, ki en çok kullandığım söz, cezasını çektim. Şu anda bulunduğum yerdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçesi, hatta Türkiye'deki yeni seçilmiş bütün CHP'li belediyelere katkı sunmakta, destek olmakta mecburiyet hisseden, inanılmaz işi olan biriyim. Hiçbir belediyemizin başarısız olmasına tahammülümüz olamaz. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım şu anda" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu, 2023 seçimlerindeki rakibi hakkında konuştu - Son Dakika
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Roman vatandaşların sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını desteklediklerini belirterek, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak ikinci dönem Belediye Başkanlığı için makamına oturdu. Yalçın, kazananın Akdağmadeni olduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçenin belediye başkanları, mazbatalarını aldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı. Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.
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