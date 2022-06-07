İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği

07.06.2022 23:28

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını müjdeledi. Konuyla ilgili İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan tepki geldi. Bu spor salonlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlanıldığı ve bir kısmının bitirildiği söyleyen Göksu, İmamoğlu'nu kurdele belediyeciliği yapmakla suçlayarak, "Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açacaklarını müjdeledi. Paylaşımında İmamoğlu, "Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nun toplu spor salonu açılışına tepki: Kurdele belediyeciliği

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu spor salonlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlanıldığı ve bir kısmının bitirildiği söyleyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"KURDELE BELEDİYECİLİĞİ"

Açıklamasında Göksu, "Kurdele Belediyeciliği… CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" dedi.

AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nun toplu spor salonu açılışına tepki: Kurdele belediyeciliği
AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nun toplu spor salonu açılışına tepki: Kurdele belediyeciliği
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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği - Son Dakika
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