İmamoğlu\'nun 5 Yıllık Vaatlerinin Yüzde 9.73\'ü Gerçekleşti

Politika

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce sunduğu vaatlerin 5 yılda hangilerini yapıp yapmadığına ilişkin bir istatistik raporu videosu yayınladı. Yayınlanan videoya göre ise İmamoğlu'nun 5 yılda vaatlerinin yüzde 9.73'ünü yerine getirdiği kaydedildi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki vaatlerini tek tek sıraladığı bir istatistik raporu videosu hazırlayarak sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda konuşan Türkyılmaz, "Bir televizyon programında İBB Başkan Adayı ilkokuldan bugüne kadar tüm karnelerini sakladığını söyledi. Biz kendisine İBB meclisinde 5 yıldır aslında birçok kez karnesini başarısızlıklarını takdim etmiştik. Meclise gelmediğin için sevgili Musa, oradaki gelişmeleri takip edememiş olabilirsin. Hatta geldiği zamanlarda kürsüden bizzat kendisine karne hediyesi takdim ettiğimiz de olmuştur. Şimdi İstanbul olarak sana düşen sandıkta tasdiknamesini vermektir. Şimdi biraz zaman ayır ve izle. Bırak o parti bu parti meselelerini. Sade bir İstanbullu olarak izle. Sadece İstanbul diyerek izle. Hatta kanaat notu da kullanabilirsin. Adaletli olmak kaydıyla" ifadelerini kullanarak hazırladığı videoyu sundu.

Videoda paylaşılan İmamoğlu'nun vaatleri ise, "10 Çocuk Sağlık Merkezi, 20 Kadın Sağlığı Tarama Merkezi, 3 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 14 Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, 5 İşçi Sağlığı Merkezi, Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı, Etüt Merkezleri'ne ücretsiz ulaşım, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, Lösemili Çocuklar Okulu, her ilçeye Kültür Sanat Merkezi 12 yeni Şehir Tiyatrosu, İstanbul Kültür Sanat Meclisi, 15 yeni müze, 15 yeni yaşam vadisi, Anadolu Bölge Parkı, Atatürk Kent Parkı, Tarımsal Koruma ve Üretim planı, Kent Gıda Konseyi, Acil Durum Bilekliği projesi, 10 yeni huzurevi, 2 adet sığınma evi, 2 adet Cinsel Şiddet Kriz Merkezi, Konutlara yüzde 50 indirimli su, İstanbul Turizm Atölyesi, Haliç Kültür Vadisi projesi, Akıllı Ulaşım Sistemi, 2 yeni otogar, mahalle meclisleri, 100 bin Konut Projesi, Gece Güneşi Projesi yapılmadı" olarak paylaşıldı.

Türkyılmaz'ın yayınladığı videonun sonunda dosyanın sonucundaki istatistik paylaşılarak, "İmamoğlu 5 yılda vaatlerinin yüzde 9.73'ünü yaparken kısmen yaptıkları yüzde 17.76. İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerinin oranı ise yüzde 72.51" denildi. - İSTANBUL