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İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da aday oluyor - Son Dakika

İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da aday oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Murat Ongun'un Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday olacağı konuşuluyor. Bu konuda talebini İmamoğlu'na ileten Ongun'un olumlu yanıt aldığı gelen bilgiler arasında...

05.12.2023 - 11:22,  Güncelleme: 11:42
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'un ilçelerinde aday olacak isimler konusunda ince eleyip sık dokuyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'a yeşil ışık yaktı.

ONGUN, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Göreve geldiği günden beridir sözcülüğünü yapan Murat Ongun'un Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini İmamoğlu'na ilettiği, İmamoğlu'nun da "Olur" verdiği öğrenildi.

GÜVENDİĞİ İSİMLER SAHAYA İNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kritik görevlerde bulunan ve İmamoğlu'nun çok güvendiği isimler görevlerinden istifa ederek, pek çok yerde aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

O İSİMLERDEN BAZILARI ŞUNLAR;

Eyüpsultan: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor.

Üsküdar: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, AK Parti'nin gözbebeği Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.

Fatih: İBB Miras faaliyetleri ile İstanbul'un her noktasında ecdad yadigarlarına sahip çıkmasıyla gündemde olan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da aday oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da aday oluyor - Son Dakika
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